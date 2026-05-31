ÉTHIOPIE :: fin de la campagne électorale, le parti au pouvoir grand favori :: ETHIOPIA

L'Éthiopie se rend aux urnes lundi pour des élections que le parti au pouvoir devrait remporter haut la main, face à une opposition fragmentée et affaiblie.

Le Parti de la prospérité du Premier ministre Abiy Ahmed détient actuellement plus de 500 sièges à la Chambre des représentants et devrait obtenir la majorité lors de ce scrutin, lui assurant un nouveau mandat de cinq ans.

« Ce dirigeant extraordinaire peut diriger non seulement l'Éthiopie, mais aussi le monde », a déclaré Aynalem Bekele, sympathisante du Parti de la prospérité. « Notre peuple doit saisir cette opportunité qui se présente une fois tous les cinq ans. Votez pour le parti de la prospérité », a-t-elle ajouté.

Quelque 50 millions de personnes, sur une population de 130 millions d'Éthiopiens, sont attendues aux urnes pour élire les membres de la Chambre des représentants. Toutefois, l'insécurité dans les régions les plus peuplées, notamment l'Amhara et l'Oromia, devrait peser sur la participation.

Le système électoral éthiopien permet aux citoyens d'élire leurs représentants, qui votent ensuite pour désigner un Premier ministre. Les Éthiopiens éliront également les membres de leurs conseils régionaux locaux.

Les grands thèmes de cette élection sont la réconciliation nationale, en raison des conflits qui ont secoué des régions comme le Tigré, l'Oromia et l'Amhara, ainsi que le développement, le gouvernement s'engage à réaliser des projets d'envergure.

L'ancien président kényan Uhuru Kenyatta, qui avait contribué à faciliter les pourparlers de paix au Tigré, dirige une mission de 73 observateurs de l'Union africaine.

Le gouvernement d'Abiy Ahmed a été accusé de violations des droits de l'homme à la rencontre de ses détracteurs et de journalistes, malgré les promesses de démocratie et de paix formulées en 2020. Sous sa direction, l'Éthiopie a traversé la guerre du Tigré, dans le nord du pays, où des centaines de milliers de personnes ont perdu la vie lors des affrontements entre les forces fédérales et les forces régionales. Un accord de paix a été signé en novembre 2022.

Ce contrôle devrait être équitable grâce aux « avancées technologiques dans le processus électoral » et à une meilleure sensibilisation du public, selon Bayu Samuel, analyste politique basé à Addis-Abeba. Certains partis d'opposition dénoncent néanmoins l'avantage déloyal ne bénéficiant pas du parti au pouvoir.

« Je ne pense pas qu'il faille aller bien loin pour constater les dégâts destructeurs causés à notre nation par la politique ethnique », a déclaré Eyoel Solomon, porte-parole du mouvement Citoyens éthiopiens pour la justice sociale (EZEMA). « Nous avons vu des citoyens se faire attaquer en raison de leur identité. Nous les avons vus être persécutés simplement parce qu'ils réussissaient dans des zones que d'autres ne considéraient pas comme les leurs », a-t-il ajouté.

Alors que l'essentiel de la campagne s'est concentré à Addis-Abeba, une forte présence militaire a été enregistrée dans la métropole ces derniers jours. Le scrutateur domine les conversations dans toute la ville, même si la campagne a été inhabituellement discrète, avec peu de réunions et un démarchage porte-à-porte quasi inexistant.

La commission électorale a déclaré lundi jour férié, les administrations publiques étant fermées afin d'encourager les citoyens à voter.

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