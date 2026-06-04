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Pavillon camerounais usurpé : Yaoundé frappe fort contre la fraude maritime
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Pavillon camerounais usurpé : Yaoundé frappe fort contre la fraude maritime :: CAMEROON

Des navires naviguant sans autorisation sous les couleurs du Cameroun, des identifiants radioélectriques détournés, des sites internet opérant dans l'illégalité : Yaoundé vient d'ouvrir une boîte de Pandore qui embarrasse tout un continent.

Ils naviguaient sous le drapeau du Cameroun. Ils transportaient du pétrole. Ils n'avaient aucun droit de le faire.

Pendant des mois peut-être des années des navires ont utilisé le pavillon national camerounais sans la moindre autorisation régulière. Certains avaient été radiés des registres officiels. D'autres n'y avaient jamais figuré. Tous opéraient dans une zone grise où l'identité d'un État souverain devenait un simple outil de contournement des sanctions internationales.

Le 29 mai 2026, le ministre des Transports Jean Ernest Ngallé Bibéhè a brisé le silence. Ce qu'il a révélé dépasse largement les frontières du Cameroun.

Dans le monde du transport maritime, un pavillon n'est pas qu'un morceau de tissu. C'est une identité juridique, une garantie de conformité aux conventions internationales, un passeport entre les ports du monde entier. Quand ce pavillon est volé, détourné, falsifié c'est un État entier qui se retrouve complice malgré lui d'opérations qu'il n'a ni autorisées, ni contrôlées.

C'est exactement ce qui s'est passé avec le pavillon camerounais.

Les faits tels que révélés par Yaoundé.

Dans un communiqué publié le 29 mai 2026, le ministre des Transports camerounais Jean Ernest Ngallé Bibéhè confirme que des vérifications internes ont mis au jour plusieurs catégories de fraudes. Des navires continuaient d'arborer le pavillon national sans autorisation en cours de validité. Des bâtiments pourtant radiés des registres officiels d'immatriculation poursuivaient leurs activités en utilisant des identifiants radioélectriques les call signs délivrés par l'État camerounais.

Plus troublant encore : des sites internet, localisés au Cameroun comme à l'étranger, proposaient illégalement d'attribuer le pavillon camerounais à des navires en dehors de tout cadre réglementaire. Une infrastructure de fraude organisée, accessible en ligne, exploitant la marque maritime d'un État souverain.

Face à ces constats, Yaoundé a procédé à des radiations et transmis les dossiers aux autorités compétentes.

Le contexte international qui rend tout cela explosif.

Cette opération d'assainissement intervient dans un contexte mondial particulièrement sensible. Depuis les sanctions massives imposées à la Russie suite à l'invasion de l'Ukraine en 2022, une infrastructure parallèle de transport maritime s'est développée à l'échelle planétaire pour acheminer le pétrole russe vers les marchés qui en ont besoin ou qui font semblant de ne pas savoir d'où il vient.

Cette infrastructure a un nom : la flotte fantôme. Selon plusieurs instituts spécialisés, elle compterait aujourd'hui environ 591 navires, capables de transporter jusqu'à 4,1 millions de barils de pétrole par jour. Les revenus annuels générés par cette flotte parallèle seraient évalués à près de 100 milliards de dollars.

Pour opérer discrètement, ces navires ont besoin d'un pavillon. De préférence un pavillon d'un État qui n'a pas adhéré aux sanctions occidentales, dont le registre est peu surveillé, et dont les ressources de contrôle sont limitées. Les registres africains sont devenus, selon plusieurs rapports, une cible de choix.

L'Afrique au cœur de la fraude aux pavillons.

Les chiffres sont édifiants. Plus de la moitié des cas documentés de faux pavillons dans le monde seraient désormais liés à des juridictions africaines. Le continent, dont les pays sont pour la plupart non alignés sur les sanctions occidentales anti-russes, se retrouve instrumentalisé à grande échelle.

Le Cameroun lui-même affiche une hausse de 126% de son tonnage enregistré en l'espace d'un an un bond spectaculaire que l'Institut d'études de sécurité interprète comme un signal d'alarme.

D'autres pays sont dans une situation similaire ou pire. Les Comores ont vu 110 navires battant leur pavillon placés sous sanctions occidentales en 2025. Le Malawi a signalé au moins huit cas d'usurpation. Et l'Eswatini un pays enclavé sans aucune façade maritime et sans registre officiel a découvert que des navires prétendaient naviguer sous son pavillon grâce à de faux documents. Même un État sans mer n'est pas à l'abri d'être utilisé comme couverture.

Ce que le Cameroun risque et ce qu'il veut protéger.

Pour Yaoundé, l'enjeu est clair : un pavillon maritime discrédité, c'est une identité nationale souillée, des ports étrangers qui refusent d'accueillir les navires camerounais, et une réputation internationale difficile à reconstruire. Le ministère des Transports appelle à une mobilisation de toutes les administrations concernées, des partenaires institutionnels et des acteurs du secteur.

Mais la question reste entière : dans un contexte où la pression économique et géopolitique est forte, et où les moyens de contrôle des petits registres maritimes africains restent limités, l'assainissement peut-il être durable ?

La réponse dépendra autant des ressources que de la volonté politique et de la capacité des États africains à coopérer face à une fraude qui, elle, ne connaît aucune frontière.

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#Cameroun #Maritime #FlotteFantôme #Russie #Sanctions #FauxPavillon #Géopolitique

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