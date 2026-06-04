CAMEROUN :: Le pape Léon XIV nomme Mgr Paul Nyaga à la tête du diocèse d'Édéa :: CAMEROON

Le pape Léon XIV a nommé ce 4 juin 2026 Monseigneur Paul Nyaga administrateur apostolique du diocèse d'Édéa un choix fort qui place à la tête d'un diocèse en transition l'un des profils les plus solides de l'épiscopat camerounais.

Il n'a jamais cherché les projecteurs. Pourtant, ce mercredi 4 juin 2026, le nom de Monseigneur Paul Nyaga résonne dans les chancelleries catholiques du monde entier.

Par décision du pape Léon XIV, cet homme de droit, de foi et de franchise vient d'être nommé administrateur apostolique du diocèse d'Édéa, au lendemain de la démission de Mgr Jean-Bosco Ntep.

Trois doctorats. Trente-sept ans de sacerdoce. Un franc-parler qui dérange autant qu'il inspire. Rome a choisi. Et le Cameroun catholique retient son souffle.

C'est une décision venue de Rome, mais qui aura des répercussions durables sur le paysage de l'Église catholique au Cameroun. Ce mercredi, le Saint-Siège a officialisé la nomination de Monseigneur Paul Nyaga comme administrateur apostolique du diocèse d'Édéa, dans la région du Littoral.

Cette décision intervient à la suite de la démission de Mgr Jean-Bosco Ntep, dont les circonstances précises n'ont pas été rendues publiques par le Vatican. La nomination d'un administrateur apostolique et non d'un évêque résidentiel indique que le diocèse entre dans une phase transitoire, sous supervision directe du Saint-Siège.

Un profil hors du commun

Ordonné prêtre en 1987, Monseigneur Paul Nyaga cumule un parcours académique et institutionnel rare dans le clergé camerounais. Titulaire d'un double doctorat en droit canon et droit civil, ainsi que d'un doctorat en ecclésiologie, il a exercé des responsabilités dans l'enseignement supérieur catholique, au sein de l'archidiocèse de Douala et dans les instances judiciaires ecclésiastiques les tribunaux d'Église.

En 2024, il a été élu Secrétaire Général de la Conférence Épiscopale Nationale du Cameroun (CENC), un poste clé qui en fait l'un des architectes de la coordination entre les évêques du pays.

L'homme qui dit ce qu'il pense

Ce qui distingue Mgr Nyaga au-delà de ses titres, c'est sa réputation de prélat qui ne mâche pas ses mots. L'an dernier, il avait publiquement dénoncé ce qu'il décrivait comme une « crise morale qui touche la jeunesse camerounaise », appelant à « un renouveau éducatif fondé sur les valeurs chrétiennes ».

Dans un contexte où l'Église catholique au Cameroun est régulièrement interpellée sur son rôle éducatif et social, cette prise de position avait résonné bien au-delà des sacristies.

Ce que signifie cette nomination

La désignation d'un administrateur apostolique par Rome est un acte de gouvernance fort. Elle signifie que le pape Léon XIV dont c'est l'une des premières décisions structurelles pour l'Afrique centrale a choisi de confier la stabilisation d'un diocèse en mutation à un homme qu'il estime capable d'en assurer la continuité pastorale et administrative.

Pour le diocèse d'Édéa, fondé en 1982 et couvrant une région à forte densité catholique, cette période de transition est une opportunité de consolidation.

Réactions dans les milieux ecclésiaux

La nomination a été saluée dans les cercles proches de la CENC. Plusieurs sources ecclésiastiques contactées par notre rédaction soulignent la légitimité institutionnelle de Mgr Nyaga et sa capacité à gérer des situations complexes avec rigueur et discernement.

Aucune réaction officielle n'avait encore été publiée par le diocèse d'Édéa au moment de la rédaction de cet article.

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