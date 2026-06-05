CAMEROUN :: Une femme en transe à Ndokoti : entre réalité et mise en scène, le doute s'installe :: CAMEROON

À Ndokoti, l'un des carrefours les plus animés de Douala, une femme a subitement quitté un véhicule pour se mettre à danser, crier et se contorsionner en pleine chaussée une scène filmée par des dizaines de passants, qui fait circuler trois hypothèses radicalement différentes.

Au carrefour de Ndokoti, le trafic s'est figé.

Une femme venait de descendre d'une voiture en pagne, sans explication visible. Et d'un seul coup, quelque chose a basculé.

Elle a commencé à danser. Puis à crier. Puis à se rouler sur le goudron, à se contorsionner, à gesticuler dans tous les sens.

Autour d'elle : le silence incrédule des uns, les téléphones levés des autres, et quelques voix qui priaient à voix basse.

Personne ne savait ce qui se passait. Tout le monde filmait.

La question que Douala se pose depuis : était-ce une urgence médicale ? Un épisode spirituel ? Ou simplement l'ère TikTok à son paroxysme ?

Ndokoti sous le choc : une femme en crise au milieu de la chaussée, trois hypothèses et une foule qui filme

C'est l'une de ces scènes qui paralysent un carrefour et alimentent les groupes WhatsApp pendant des heures. À Ndokoti, l'un des nœuds routiers les plus fréquentés de Douala, une femme vêtue d'un pagne a subitement quitté un véhicule en marche et s'est mise à se comporter de manière totalement imprévisible en pleine voie publique.

Selon plusieurs témoins présents, la femme a d'abord commencé à danser des mouvements amples, incontrôlés avant de tomber au sol, de se contorsionner, de crier, et de s'enrouler sur l'asphalte. La scène a duré plusieurs minutes. Elle a été filmée par de nombreux passants, et les vidéos ont rapidement circulé sur les réseaux sociaux doualais.

Ce que les témoins ont vu

Les récits concordent sur les faits bruts : une femme, seule, qui perd apparemment le contrôle de son corps et de ses mouvements en pleine rue. Ce que les témoins n'arrivent pas à s'accorder, c'est sur l'interprétation.

"On ne savait pas si on devait appeler le SAMU, appeler un pasteur, ou juste s'écarter", a confié un commerçant du secteur à un correspondant local. Cette hésitation collective résume bien la confusion qui a régné sur les lieux.

Certains passants ont choisi la prière. D'autres ont filmé. Très peu ont tenté d'intervenir directement.

Trois hypothèses qui s'affrontent

Hypothèse 1 : L'épisode spirituel. Dans le tissu culturel et religieux de Douala, comme dans beaucoup de villes d'Afrique centrale, les manifestations physiques attribuées à des causes spirituelles possession, attaque mystique, réaction lors d'une séance de délivrance font partie du champ interprétatif immédiat. Les cris, les mouvements au sol et la nature apparemment incontrôlée des gestes ont alimenté cette lecture chez de nombreux témoins.

Hypothèse 2 : La crise médicale. Épilepsie, crise dissociative, état de choc, effet de substance psychoactive ou d'alcool les crises comportementales spectaculaires ont souvent des explications neurologiques ou psychiatriques parfaitement documentées. Sans intervention médicale sur les lieux et sans accès aux antécédents de la personne, aucun diagnostic ne peut être posé. Mais cette hypothèse est, sur le plan scientifique, la plus probable.

Hypothèse 3 : La mise en scène. L'ère des réseaux sociaux a produit des comportements nouveaux y compris celui de simuler des crises, des accidents ou des événements extraordinaires pour générer des vues. Cette hypothèse circule, notamment parce que la scène a été filmée sous plusieurs angles et que la "performance" présentait une certaine cohérence visuelle. Cependant, se rouler sur le goudron de Ndokoti, à l'heure de pointe, représente un risque physique réel qui rend cette thèse moins crédible.

Le problème de la foule qui filme sans agir

Au-delà des hypothèses sur l'état de la femme, la scène de Ndokoti soulève une question de société que beaucoup préfèrent ignorer : face à une personne en détresse apparente dans un espace public, quelle est la bonne réaction ?

Filmer est devenu le réflexe collectif. Intervenir, beaucoup moins. Cette passivité documentaire présente dans toutes les grandes villes du monde, pas seulement à Douala interroge notre rapport à la détresse de l'autre à l'ère du numérique.

Ce que l'on sait avec certitude

La femme a bien été présente sur la chaussée de Ndokoti. La scène a bien eu lieu et a été filmée par plusieurs personnes présentes. Les vidéos circulent. Son état de santé à l'issue de l'incident et les circonstances exactes de sa prise en charge restent, à ce stade, inconnus.

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