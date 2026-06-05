CAMEROUN :: Affaire Zogo : pourquoi Amougou Belinga a effacé 26 appels avec Danwé ? :: CAMEROON

L'expertise numérique du procès Martinez Zogo révèle 26 appels et messages WhatsApp échangés entre Jean-Pierre Amougou Belinga et Justin Danwé entre le 13 et le 23 janvier 2023, systématiquement supprimés aux moments précis de l'enlèvement, de la torture et de la découverte du corps une corrélation que l'accusation transforme en argument central.

Les messages ont été effacés. Mais les traces, elles, sont restées.

Entre le 13 et le 23 janvier 2023, pendant que Martinez Zogo était enlevé, torturé, puis retrouvé mort à Ebogo, deux téléphones échangeaient frénétiquement. Vingt-six appels WhatsApp. Des fichiers. Des messages. Tout supprimé, méthodiquement, presque chirurgicalement.

Un homme d'affaires parmi les plus puissants du Cameroun. Un lieutenant-colonel des services de renseignement qui a reconnu avoir monté le commando.

Et entre eux : un silence numérique soigneusement fabriqué.

Mais les experts judiciaires ont plongé dans les téléphones. Et ce qu'ils en ont extrait a changé le cours du procès.

Affaire Martinez Zogo : les 26 échanges supprimés qui fragilisent la défense d'Amougou Belinga

Au tribunal militaire de Yaoundé, l'affaire Martinez Zogo a pris un tournant décisif avec les conclusions de l'expertise numérique des téléphones saisis. Les résultats sont sans ambiguïté : entre le 13 et le 23 janvier 2023 fenêtre temporelle qui encadre précisément l'enlèvement, la séquestration et la mort du directeur d'Amplitude FM les appareils de Jean-Pierre Amougou Belinga et du lieutenant-colonel Justin Danwé ont enregistré une activité intense, suivie de suppressions systématiques.

Vingt-six échanges WhatsApp. Appels audio. Appels vidéo. Fichiers. Messages. Tout effacé.

Une chronologie qui suit celle du crime

L'expertise numérique a permis de reconstituer une frise temporelle troublante, articulée autour des trois phases du crime.

Du 13 au 16 janvier, les flux de communication s'intensifient entre les deux hommes. Selon l'accusation, cette période correspond à la phase de surveillance et de planification logistique de l'opération contre le journaliste.

Le 17 janvier, Martinez Zogo est enlevé en banlieue de Yaoundé. C'est précisément à cette date que les contacts numériques entre Amougou Belinga et Danwé s'accélèrent et que les premières suppressions de données sont enregistrées sur les terminaux.

Les 22 et 23 janvier marquent le dénouement. Le corps du journaliste, portant les traces de sévices extrêmes, est découvert à Ebogo le 22 janvier. Le lendemain, les experts judiciaires constatent une dernière vague de purge : les historiques de discussion sont définitivement nettoyés.

Ce que WhatsApp n'a pas pu cacher

Le chiffrement de bout en bout de WhatsApp rend en théorie les messages impossibles à intercepter en temps réel. Mais l'extraction physique des téléphones par les experts judiciaires a ouvert une autre porte : les métadonnées.

Ces données techniques heures d'appels, durées, volumes de fichiers échangés, empreintes d'effacement ont permis de reconstituer l'architecture des échanges, même en l'absence de leur contenu. Autrement dit : on sait quand ils ont parlé, combien de temps, et quand ils ont tout fait disparaître. Ce qu'ils se sont dit reste, pour l'heure, inconnu.

Mais le timing, lui, parle.

Trois hypothèses sur le contenu effacé

Les experts et l'accusation avancent trois hypothèses sur la nature des communications supprimées.

La première concerne la chaîne de commandement. Justin Danwé, ancien directeur des opérations de la Direction générale de la recherche extérieure (DGRE), a reconnu avoir constitué et dirigé le commando. L'effacement des messages visait, selon l'accusation, à couper le lien direct entre l'exécuteur opérationnel et le commanditaire présumé, empêchant la justice de remonter la pyramide hiérarchique.

La deuxième hypothèse porte sur les preuves de l'opération. Danwé a déclaré avoir rendu compte de l'avancée des opérations. Les fichiers supprimés images, vidéos, notes vocales pourraient correspondre à des comptes rendus envoyés en temps réel, y compris des éléments visuels liés à la séquestration et aux interrogatoires forcés du journaliste.

La troisième hypothèse, la plus lourde de sens, concerne les instructions de dissimulation. La dernière vague de suppressions du 23 janvier le lendemain de la découverte du corps intervient exactement au moment où l'affaire devient publique. Pour l'accusation, il s'agit d'une destruction délibérée des instructions de repli données au commando.

Le poids juridique du silence numérique

En droit criminel, la destruction intentionnelle de preuves numériques ne constitue pas seulement une infraction distincte : elle est souvent interprétée par les juges comme un indice de culpabilité de premier ordre. L'effacement délibéré de données, surtout lorsqu'il est corrélé à des dates-clés d'un crime, tend à démontrer une conscience de l'illégalité des actes commis.

Pour la défense d'Amougou Belinga, qui a toujours nié tout lien avec la mort du journaliste, la mise en lumière de ces 26 échanges supprimés représente un défi majeur. L'expertise numérique a, en un sens, comblé le vide laissé par les messages effacés : elle a démontré une concomitance précise entre les actes du commanditaire présumé et ceux du chef du commando.

Un procès qui dépasse le fait divers

L'affaire Martinez Zogo est suivie de près bien au-delà des frontières camerounaises. Ce journaliste avait été enlevé après avoir dénoncé dans ses émissions des pratiques de corruption impliquant des personnalités de l'élite économique et politique du pays. Sa mort a provoqué une onde de choc dans la profession et une mobilisation internationale des organisations de défense de la liberté de la presse.

Le procès en cours au tribunal militaire de Yaoundé est devenu un test de la capacité de la justice camerounaise à traiter une affaire où le pouvoir économique, les services de renseignement d'État et la liberté d'informer se trouvent directement imbriqués.

L'expertise numérique en a fait, pour la première fois, un procès de preuves.

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