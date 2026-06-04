CAMEROUN :: Le Collectif des Défenseurs des droits de DJOMEGNI Clovis le Roi écrit à Laurent Esso et Atanga Nji :: CAMEROON

Correspondance du Collectif des Défenseurs des droits de DJOMEGNI Clovis le Roi

À Monsieur le Ministre d'État, Ministre de la Justice, Garde des Sceaux ;

Monsieur le Ministre de l'Administration Territoriale

Objet : Dénonciation aux fins d'intervention pour la libération de DJOMEGNI Clovis le Roi, pour détention arbitraire à la Prison Centrale de Yaoundé - Kondengui, par les manœuvres du nommé DJAMOU Pascal Gilbert

Messieurs les Ministres,

Par la présente, nous venons respectueusement, solliciter votre intervention suite à une situation embarrassante, et de nature à affecter la paix sociale au sein du village BALENGOU ( Arrondissement de Bazou, Département du Ndé, Région de l'Ouest Cameroun), sachant jusqu'à quel point le Président de la République, Son Excellence Paul BIYA, tient à la paix sociale dans notre cher et beau pays le Cameroun.

Depuis l'arrivée du nouveau Chef de village, notre communauté vit au rythme des harcèlements moral et physique, et jusqu'aux menaces de mort. À la manœuvre, le nommé DJAMOU Pascal Gilbert.

Ce dernier, depuis le règne du nouveau Chef traditionnel, et la révision des statuts de la communauté, lesquels consacrent désormais la nomination et non plus l'élection des Chefs de communauté ou encore des représentants du village, le Sieur DJAMOU Pascal Gilbert use de toutes les méthodes malsaines et dolosives dans le but d'occuper ce poste.

Tous ceux qui se sont opposés au Sieur DJAMOU Pascal Gilbert et ont dénoncé le fait qu'un Chef de communauté soit nommé et non élu, ont reçu des promesses de mort ou d'être jeté en prison. Après plusieurs tentatives de manipulation, visant à déstabiliser des éventuels rivaux, le nommé DJAMOU Pascal Gilbert a choisi un bouc-émissaire : DJOMEGNI Clovis le Roi, un digne fils du village et de la République. Un citoyen intègre, avec un emploi fixe, en plus d'être marié et père de deux nourrissons.

Messieurs les Ministres, depuis bientôt neuf mois, le jeune DJOMEGNI Clovis le Roi, par la volonté du Sieur DJAMOU Pascal Gilbert, par force manipulation, a orchestré des accusations non fondées, pour faire le faire incarcérer. Tout innocent qu'il est pourtant !

Faut-il le rappeler, le Sieur DJAMOU Pascal Gilbert est englué dans un nombre d'affaires foncières sulfureuses au village, non sans y ajouter des conflits de leadership. Le fait d'expédier un enfant du village en prison sans motif valable, juste pour intimider les membres de la communauté, asseoir brutalement son autorité et se comporter comme le propriétaire du pays, Messieurs les membres du Gouvernement, nous semble aux antipodes des valeurs de République, et prônées par le Président de la République, Chef de l'État, Son Excellence Paul BIYA. Le Sieur DJAMOU Pascal Gilbert ne se fait d'ailleurs pas prier pour faire administrer à qui veut l'entendre, qu'il a l'ensemble du corps de la Magistrature dans ses poches, non sans renchérir qu'il a une proximité avérée avec le Ministre de l'Administration Territoriale, Paul ATANGA NJI.

Messieurs les Ministres, nous sommes en possession des vidéos dans lesquelles le Sieur DJAMOU Pascal Gilbert profère des menaces d'incarcération et de mort à ceux qu'il trouvera sur son chemin.

Aussi le Collectif des Défenseurs des droits de DJOMEGNI Clovis le Roi, dénonce-t- il avec la plus grande indignation, cet état de choses potentiellement nocif pour la cohésion et la paix sociale au sein de notre village.

Messieurs les Ministres, nous pensons sincèrement que le Patriarche et Président de la République, Son Excellence Paul BIYA, à toujours travaillé pour un État de droit, et non pour le règne de l'arbitraire. Encore moins pour l'ensauvagement du Cameroun. Le Collectif vous sollicite de ce fait, pour la libération pure et simple de DJOMEGNI Clovis le Roi.

Dans l'espoir d'un écho favorable à notre doléance, nous vous prions, Messieurs les Ministres, d'agréer l'expression de nos sentiments distingués.

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