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« Awake » : Sandrine Nnanga signe l’album de sa renaissance
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CAMEROUN :: « Awake » : Sandrine Nnanga signe l’album de sa renaissance :: CAMEROON

La chanteuse camerounaise Sandrine Nnanga effectue un retour remarqué sur la scène musicale avec Awake, un album de 13 titres dans lequel elle explore les thèmes de l’amour, du pardon, de la résilience et de l’acceptation de soi. Entre bikutsi, makossa, rumba, RnB, dancehall et afro swing, l’artiste livre une œuvre intime et ambitieuse qui marque une nouvelle étape dans son parcours.

Présenté officiellement lors d’une conférence de presse le 4 juin 2026, ce nouvel opus témoigne de la maturité artistique de celle qui s’est imposée au fil des années comme l’une des voix les plus singulières de la scène camerounaise. De Bipolaire à Outro : Ngok, en passant par plusieurs collaborations avec Florent Awono, Salatiel, Ben Decca et Adah Akenji, Awake se déploie comme un voyage musical où se mêlent émotions, spiritualité et quête de soi.

Après le succès de Introduction en 2020 et de l’EP Essence en 2023, Sandrine Nnanga confirme son évolution artistique avec un projet qui puise dans ses racines tout en s’ouvrant à de nouvelles influences. L’album sera également présenté à la diaspora lors d’un concert prévu le 28 juin prochain à Paris.

Avec Awake, Sandrine Nnanga ne se contente pas de revenir sur le devant de la scène : elle transforme son histoire personnelle en un message universel d’espoir et de renaissance. Une œuvre qui porte bien son nom et qui consacre l’éveil d’une artiste arrivée à pleine maturité.

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