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Prometal face à la Socadel : dix milliards de dettes et beaucoup de questions
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La mise en demeure adressée par la Société Camerounaise de l'Électricité au géant sidérurgique camerounais révèle une situation financière préoccupante. Et soulève des interrogations légitimes sur la solidité réelle du groupe.

Dix milliards. C'est le chiffre qui circule depuis que le courrier d'Oumarou Hamandjoda, Directeur Général de la Socadel, a commencé à faire le tour des milieux économiques camerounais. Plus précisément : 10 474 640 995 FCFA d'impayés accumulés par Prometal auprès de la société d'électricité. Un document daté du 22 mai 2026, officiel, signé, réceptionné et tamponné par les services du groupe sidérurgique.

Difficile, dans ces conditions, de parler d'un malentendu administratif.

Quand la facture d'électricité devient un signal d'alarme

Dans l'industrie lourde, l'énergie est tout. Pour un sidérurgiste comme Prometal — fours à arc électrique, laminoirs, lignes de production énergivores — l'électricité représente une part déterminante des coûts opérationnels. Ce n'est pas une dépense que l'on diffère sans raison sérieuse.

Or le tableau annexé au courrier de la Socadel montre une situation qui s'est dégradée progressivement, puis brutalement. Sur la période couverte — de février 2025 à avril 2026 — Prometal HTB, la principale entité concernée, a accumulé un impayé de 9,16 milliards de FCFA. Les paiements effectués ont été sporadiques, partiels, parfois dérisoires au regard des montants facturés.

Et depuis février 2026 : plus rien. Trois mois consécutifs sans le moindre versement, pour des factures qui dépassent 900 millions chaque mois. Ce n'est plus un retard. C'est une rupture.

Le crédit de 54,4 milliards vu sous un autre angle

Il y a quelques mois, Prometal faisait la une de l'actualité économique pour de meilleures raisons. Le groupe avait réussi à lever 54,4 milliards de FCFA auprès d'un consortium bancaire solide : BGFI Bank, Société Générale Cameroun, Afriland First Bank et Proparco. Une opération saluée comme une marque de confiance du secteur financier envers l'industrie camerounaise.

Mais ce document de la Socadel change la perspective. À l'époque de ce financement, Prometal accumulait déjà des impayés considérables envers son fournisseur d'énergie. La question que posent désormais les observateurs est simple : les banques du consortium étaient-elles informées de cette dette ?

Une dette fournisseur de 10 milliards n'est pas un détail dans un bilan. C'est un indicateur central de la liquidité réelle d'une entreprise. Son absence ou sa minoration dans un dossier de crédit poserait des questions sérieuses sur la transparence financière du groupe.

La Socadel ne plaisante plus

Le ton du courrier d'Hamandjoda est celui d'une institution qui a épuisé sa patience. Il y est question de "mesures spécifiques conformes à la Réglementation du secteur électrique" — formulation qui, dans ce contexte, ne peut désigner qu'une chose : la coupure d'alimentation.

Pour Prometal, ce scénario serait catastrophique. Une usine sidérurgique privée d'électricité, c'est une production à l'arrêt, des contrats non honorés, des employés sans travail.

Le groupe a jusqu'ici gardé le silence. Peut-être prépare-t-il une réponse, un plan d'apurement, des explications sur les circonstances qui ont conduit à cette situation.

Mais pendant ce temps, le compteur tourne. Et les intérêts de retard, non inclus dans les 10 milliards déjà réclamés, s'accumulent eux aussi.

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