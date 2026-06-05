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BEPC 2026 : il colle ses réponses sous son pied. Le surveillant le démasque
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Lors des épreuves du BEPC 2026, un candidat a dissimulé ses réponses sous la plante de son pied une tentative de fraude déjouée par la vigilance d'un surveillant lors d'une fouille de routine.

Il avait tout prévu. La feuille. La colle. L'emplacement parfait là où personne ne regarde, pensait-il.

Sous son pied.

Mais ce candidat au BEPC 2026 n'avait pas prévu une chose : un surveillant particulièrement attentif. En quelques secondes, son stratagème soigneusement préparé s'est effondré. La feuille de réponses collée sous sa plante de pied venait d'être découverte.

Une scène qui aurait pu rester anecdotique et qui est devenue le symbole de tout ce que la fraude aux examens dit de notre système éducatif.

Les épreuves du Brevet d'Études du Premier Cycle, session 2026, n'auront pas été de tout repos pour les équipes de surveillance. Parmi les incidents relevés cette année, l'un retient particulièrement l'attention par son originalité et son audace.

Le stratagème

Avant de se rendre dans son centre d'examen, le candidat avait pris soin de recopier sur une feuille les réponses et éléments susceptibles de l'aider lors des épreuves. Jusque-là, rien d'inhabituel dans l'arsenal des tricheurs. Mais sa cachette, elle, sortait de l'ordinaire : il avait collé cette feuille directement sous la plante de son pied, entre sa chaussure et sa peau, pensant ainsi la soustraire à tout contrôle.

L'idée était techniquement simple, tactiquement risquée.

La chute

Lors d'une fouille de routine, procédure désormais systématique dans de nombreux centres d'examen au Cameroun, le surveillant a demandé aux candidats de retirer leurs chaussures. La feuille est apparue. Le stratagème, révélé en quelques secondes.

Le candidat a été pris en flagrant délit. Les conséquences disciplinaires suivront les procédures en vigueur, qui prévoient généralement l'exclusion de la session en cours et, selon la gravité, des sanctions complémentaires.

Un phénomène qui ne faiblit pas

Si l'incident prête à sourire par son ingéniosité, il illustre une réalité préoccupante : malgré le renforcement des dispositifs de surveillance, la fraude aux examens nationaux reste un défi persistant au Cameroun. Chaque session apporte son lot de nouvelles techniques. Téléphones dissimulés, oreillettes, codes écrits sur les mains ou les bras, et désormais feuilles collées sous les pieds.

Selon les chiffres communiqués lors des sessions précédentes par l'Office du Baccalauréat du Cameroun (OBC) et les services compétents du ministère de l'Éducation, des dizaines de cas de fraude sont recensés chaque année à l'échelle nationale. Chaque cas pris en charge mobilise des ressources humaines et administratives, et alourdit la pression sur les équipes de surveillance.

L'enjeu systémique

Derrière l'anecdote se pose une question plus large : pourquoi autant d'élèves prennent-ils de tels risques ? Pression familiale, peur de l'échec, manque de préparation, sentiment que la réussite passe par tous les moyens les causes sont multiples et méritent un débat sérieux.

La vigilance des surveillants est essentielle. Mais elle ne suffit pas seule. La lutte contre la fraude aux examens passe aussi par un accompagnement pédagogique renforcé, une réduction de la pression sur les élèves, et une revalorisation du mérite.

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