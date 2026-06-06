CAMEROUN :: Derrière la victoire d'Eto'o : ce que révèle ce litige fiscal sur Hacienda :: CAMEROON

La Cour nationale espagnole a jugé prescrite une réclamation fiscale de 409 300 euros visant Samuel Eto'o pour l'année 2005 l'administration ayant dépassé les délais légaux pour agir.

Vingt ans. C'est le temps qu'il aura fallu pour que cette affaire trouve sa conclusion non pas par un jugement sur le fond, mais par un constat brutal : le fisc espagnol a tout simplement trop attendu.

Samuel Eto'o, ancien capitaine des Lions Indomptables et triple vainqueur de la Ligue des Champions, vient de remporter une bataille judiciaire discrète mais significative contre l'administration fiscale espagnole. La Cour nationale a estimé que Hacienda avait laissé passer les délais légaux pour contrôler sa situation de 2005. Résultat : 409 300 euros de réclamation s'évaporent, prescrits par la loi.

L'Espagne, qui avait déjà poursuivi plusieurs stars du football pour fraude fiscale, vient ici de perdre non pas sur le fond, mais sur la forme. Et c'est peut-être là le détail le plus révélateur de toute l'affaire.

Eto'o remporte son bras de fer fiscal contre l'Espagne

Samuel Eto'o n'avait pas dit son dernier mot face à l'administration fiscale espagnole. La Cour nationale espagnole vient de clore un litige qui remontait à l'exercice fiscal 2005, en concluant que la réclamation de 409 300 euros formulée par Hacienda au titre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPF) était frappée de prescription. Une décision juridique sobre, mais aux conséquences concrètes immédiates pour l'ancien joueur camerounais.

Un litige né au cœur des années Barça

En 2005, Samuel Eto'o est au sommet de sa carrière. Titulaire indiscutable au FC Barcelone aux côtés de Ronaldinho, il vient de remporter la Ligue des Champions et le Ballon d'Or africain pour la troisième fois consécutive. C'est précisément cette période que l'administration fiscale espagnole a choisi de cibler, estimant que sa déclaration d'impôts pour cet exercice présentait des irrégularités justifiant une réclamation de plus de 400 000 euros.

Mais entre la période concernée et l'engagement réel de la procédure de contrôle, le temps a passé. Trop, selon la justice.

La prescription : un verrou juridique que Hacienda a ignoré

En droit fiscal espagnol, l'administration dispose d'un délai légal pour procéder à des contrôles et émettre des réclamations. Ce délai, fixé en principe à quatre ans, constitue une garantie fondamentale pour les contribuables. Passé ce seuil, toute action de l'administration est juridiquement irrecevable, indépendamment du bien-fondé de la réclamation sur le fond.

La Cour nationale a estimé que Hacienda avait engagé sa démarche hors de ce délai légal. Le dossier est donc clos non parce qu'Eto'o aurait été jugé en règle, mais parce que l'État a perdu son droit d'agir.

C'est une nuance importante. La décision ne constitue pas un blanc-seing sur le plan fiscal. Elle illustre néanmoins un principe fondamental de l'État de droit : même l'administration fiscale est soumise à des règles, et leur non-respect a des conséquences.

Une Espagne qui a multiplié les poursuites contre les stars du sport

Cette affaire s'inscrit dans un contexte plus large. L'Espagne a engagé depuis les années 2010 de nombreuses procédures fiscales contre des sportifs et personnalités internationales. Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, José Mourinho ou encore Neymar ont tous été confrontés à des procédures fiscales espagnoles, avec des dénouements variés amendes, condamnations avec sursis, ou accords amiables.

Dans ce contexte, la victoire d'Eto'o se distingue : elle ne repose ni sur un accord, ni sur un plaidoyer de culpabilité, ni sur une relaxe au fond. Elle repose sur un vice de procédure de l'administration elle-même.

Eto'o : un homme habitué aux batailles

Président de la Fédération camerounaise de football (FECAFOOT) depuis 2021, Samuel Eto'o mène en parallèle une vie post-carrière intense, entre engagement institutionnel, projets philanthropiques et controverses médiatiques. Cette victoire judiciaire, aussi technique soit-elle, renforce l'image d'un homme qui ne capitule pas facilement que ce soit sur un terrain de football ou devant un tribunal.

Son entourage n'a pas fait de déclaration publique immédiate sur cette décision, conformément à une stratégie de discrétion habituelle dans les affaires judiciaires.

Ce que cela dit du système fiscal espagnol

Au-delà du cas Eto'o, cette décision pose une question de fond : comment une administration aussi structurée que Hacienda peut-elle laisser prescrire un dossier de cette ampleur ? Les experts fiscaux espagnols rappellent que la gestion des délais dans les affaires complexes impliquant des non-résidents ou des revenus multisources est souvent semée d'embûches administratives. La charge de travail, les contestations préalables et les renvois de dossier peuvent, cumulés, faire dépasser les seuils légaux sans que personne ne s'en aperçoive à temps.

Une leçon coûteuse cette fois pour l'État espagnol.

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