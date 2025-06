CAMEROUN :: Aboubakary Siddiki de Retour : Campagne Octobre 2025 Lancée du Septentrion :: CAMEROON

Le retour d’Aboubakary Siddiki au Cameroun marque un tournant décisif dans la course aux présidentielles octobre 2025. Le candidat déclaré, leader charismatique du MSPC (Mouvement pour la Solidarité et le Progrès du Cameroun), a été accueilli par une foule de partisans avant d’assister à la grande prière de l’Aïd al-Adha à Maroua. Cette apparition publique, symboliquement forte dans le septentrion, région clé de son électorat, démontre sa stratégie d’ancrage territorial.

Dans les prochains jours, Siddiki entamera une tournée intensive dans ses bastions du Nord, priorisant les échanges directs avec les populations locales. Son programme inclut des réunions stratégiques à Yaoundé et Douala, où il rencontrera ses équipes de campagne pour finaliser les dispositifs de sa campagne électorale. Ces conciliabules visent à consolider son maillage territorial face aux défis des élections d’octobre.

L’étape de Maroua revêt une importance particulière. En s’affichant lors de la fête religieuse la plus importante du calendrier musulman, le candidat renforce son image d’homme en phase avec les réalités culturelles du septentrion. Observateurs et sympathisants voient dans ce retour une préparation méthodique pour mobiliser l’électorat des régions septentrionales, traditionnellement déterminant dans les scrutins nationaux.

La prochaine phase de sa campagne ciblera les métropoles, terrain de rivalités politiques exacerbées. Les états-majors du MSPC y orchestreront des rassemblements et actions médiatiques pour élargir sa base au-delà de ses fiefs historiques. Cette approche duale ancrage régional et conquête urbaine pourrait reconfigurer les dynamiques pré-électorales à six mois du scrutin présidentiel.