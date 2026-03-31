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Bafoussam: une gouvernance exemplaire au service du développement urbain
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La Communauté Urbaine de Bafoussam (CUB) confirme, une fois de plus, son positionnement comme modèle de gouvernance locale en Afrique centrale. Réunis en session ordinaire consacrée à l’examen et à l’adoption du compte administratif de l’exercice 2025, les conseillers communautaires ont clôturé leurs travaux le vendredi 27 mars 2026, dans un climat marqué par la rigueur, la transparence et la cohésion institutionnelle.

Présidées par le Maire, Monsieur Roger Tafam, ces assises ont connu la présence effective de l’autorité de tutelle, le Préfet du département de la Mifi, qui n’a pas manqué de saluer le respect des délais réglementaires ainsi que la qualité des débats. Une reconnaissance institutionnelle forte qui vient conforter la crédibilité de l’exécutif communautaire.

L’adoption unanime des délibérations témoigne de la confiance renouvelée des conseillers envers une équipe dirigeante dont le management se distingue par son efficacité et sa vision stratégique. Ce leadership affirmé permet aujourd’hui à la CUB de s’appuyer sur des équipes techniques performantes, capables de traduire les ambitions politiques en réalisations concrètes.

Parmi les projets structurants en cours, plusieurs chantiers illustrent cette dynamique de transformation: le renforcement de l’éclairage public et le bitumage progressif des axes routiers, la construction d’une tribune moderne à la place des fêtes, l’achèvement imminent de la bibliothèque municipale dotée d’un centre multimédia, ainsi que la montée en puissance de la gare routière de Ndjingah. Autant d’initiatives qui redessinent durablement le visage de la ville.

Sur le plan environnemental, la distribution en phase terminale de 10 000 bacs à ordures s’inscrit dans une politique volontariste d’assainissement, renforçant l’engagement de la municipalité en faveur d’un cadre de vie sain. À cela s’ajoutent les avancées notables en matière de coopération internationale décentralisée, levier stratégique pour l’attractivité et le rayonnement de Bafoussam.

Le Préfet a d’ailleurs salué la métamorphose visible du paysage urbain, mettant en avant l’entretien des voiries, la modernisation des infrastructures marchandes et l’opérationnalisation de la Police municipale, récemment renforcée par la prestation de serment de 14 agents.

Au-delà des chiffres et des réalisations, c’est bien une méthode de gouvernance qui se distingue : structurée, transparente et orientée vers les résultats. La qualité de la gestion des comptes publics de la CUB apparaît ainsi comme le reflet d’un management rigoureux, capable de fédérer, d’anticiper et d’exécuter avec efficacité.

Bafoussam s’impose ainsi comme une référence inspirante pour les collectivités territoriales africaines, démontrant qu’une gestion saine, portée par un leadership fort et des équipes engagées, peut durablement transformer les territoires au bénéfice des populations.

 

 

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