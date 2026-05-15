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Mondial 2026: Voici les 26 de Rudi Garcia avec Romelu Lukaku
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BELGIQUE :: Mondial 2026: Voici les 26 de Rudi Garcia avec Romelu Lukaku :: BELGIUM

Rudi Garcia a livré sa sélection pour le mondial ce midi. Garcia a retenu 3 gardiens, 9 défenseurs, 6 milieux et 6 attaquants. Il s'agit d'un groupe de 26 joueurs avec Romelu Lukaku. L'attaquant le plus prolifique des Diables revient de blessure. Il s'entraîne à Tubize avec une équipe de spécialiste en charge de le mettre en jambes d'ici le 15 juin prochain date du premier match de la Belgique. 

L'avant centre Belgo-espagnol Matias Fernandez-Pardo est retenu grâce à ses belles performances en club avec Lille.

Les critères de sélection du technicien français se basent sur la performance sportive des joueurs retenus tant en club qu'en sélection, la complémentarité du groupe, l'équilibre entre l'expérience et la jeunesse. Le fait de doubler les postes est également déterminant selon Rudi Garcia. 

La Coupe du Monde se déroule aux États-Unis, au Mexique et au Canada. 

L'attaquant Lois Opendaet le portier Matz Sels sont les deux crève-cœurs de cette sélection. 

Voici les 26 joueurs :

3 gardiens: Courtois, Lammens, Penders

9 défenseurs: Castagne, Debast, De Cuyper, de Winter, Mechele, Meunier, Ngoy, Seys et Théate

6 milieux: De Bruyne, Onana, Raskin, Tielemans, Vanaken, Witsel

6 attaquants: De Ketelaere, Doku, Fernandez-Pardo, Lukaku, Lukébakio, Moreira, Saelemaekers et Trossard

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