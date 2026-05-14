Inauguration, siège ,FECAFOOT:UBA Cameroun renforce son engagement dans le développement du football :: CAMEROON

UBA Cameroun continue de réaffirmer son engagement en faveur du développement des infrastructures sportives au Cameroun à travers son partenariat stratégique avec la Fédération Camerounaise de Football (FECAFOOT).

Depuis 2022, UBA Cameroun s’est imposée comme un partenaire financier majeur de la FECAFOOT, en mettant à disposition des facilités de financement ayant soutenu d’importantes initiatives de développement du football, notamment la construction et l’équipement du siège ultramoderne de la Fédération à Yaoundé.

La cérémonie d’inauguration, tenue le 13 mai 2026, a été présidée par Joseph Dion Ngute, Premier ministre et Chef du Gouvernement, entouré de plusieurs membres du Gouvernement.

Le nouveau siège de la FECAFOOT représente une étape majeure dans la modernisation de l’administration du football au Cameroun. La cérémonie a connu la présence d’éminentes personnalités de la FIFA, de la Confederation of African Football (CAF), ainsi que des principaux acteurs de l’écosystème du football.

Dans un message adressé à la direction de la FECAFOOT, Tony Elumelu, Président du Groupe UBA, a salué la FECAFOOT, le Gouvernement du Cameroun ainsi que l’ensemble des parties prenantes pour leur engagement en faveur du développement des infrastructures sportives dans le pays.

Il a réaffirmé le soutien de UBA aux initiatives de construction nationale à travers des investissements dans d’importants projets d’infrastructures sportives tels que le Stade d’Olembe, le Complexe Sportif de Japoma ainsi que le nouveau siège de la FECAFOOT. Selon lui, de tels projets créent des opportunités pour le développement de la jeunesse et renforcent la fierté nationale à travers l’Afrique.

Dans son allocution, Samuel Eto'o, Président de la FECAFOOT, a exprimé sa gratitude au Président du Groupe UBA pour le soutien constant de la banque et a appelé à un renforcement de la collaboration autour de futurs projets destinés au développement du football au Cameroun.

Le Président de la CAF, Patrice Motsepe, a salué l’appui de UBA et encouragé une plus grande collaboration entre le secteur privé et les fédérations de football africaines afin d’accélérer le développement du football sur le continent.

Dans son discours inaugural, le Premier ministre Joseph Dion Ngute a insisté sur l’importance de la collaboration entre les acteurs des secteurs public et privé pour favoriser le développement des infrastructures sportives et l’autonomisation de la jeunesse au Cameroun.

L’engagement de UBA Cameroun dans le développement des infrastructures sportives au Cameroun remonte à plusieurs années. Dans le cadre des préparatifs de la CAN 2021, la banque a joué un rôle stratégique dans le financement d’importants projets d’infrastructures sportives portés par l’État du Cameroun, notamment la construction du Stade d’Olembe à Yaoundé ainsi que du complexe sportif ultramoderne de Japoma à Douala.

Pour le projet du Stade d’Olembe, UBA Cameroun a permis à l’État du Cameroun de décaisser 15 % du coût total de construction grâce à une facilité de prêt, une intervention déterminante ayant facilité le démarrage effectif des travaux. Construit sur un site de 34 hectares à Yaoundé, le Stade d’Olembe est aujourd’hui le plus grand stade du Cameroun et a accueilli la finale de la CAN 2021.

La banque a également participé au financement du Complexe Sportif de Japoma à Douala, un projet évalué à environ 284,48 millions de dollars américains. UBA Cameroun a fourni des cautions, des garanties ainsi qu’un prêt à court terme pour soutenir le projet. Le stade de 50 000 places a accueilli des matchs du Championnat d’Afrique des Nations (CHAN) ainsi que de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN).

Sarata Thiam, CEO Africa 2 couvrant l’Afrique francophone et représentante personnelle de Tony Elumelu, a réaffirmé que la collaboration avec la FECAFOOT s’inscrit dans une vision de partenariat à long terme. Elle a souligné que UBA demeure engagée à soutenir le développement du football et des infrastructures sportives à travers le continent.

À travers ces interventions majeures et son partenariat continu avec la FECAFOOT, UBA Cameroun confirme son rôle de partenaire de confiance engagé dans le soutien des projets structurants, l’autonomisation de la jeunesse et le développement du sport au Cameroun.

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