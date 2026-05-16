CAMEROUN :: Les défenseures des Droits humains dénoncent le rouleau compresseur,exigent la libération de Djeukam :: CAMEROON

Djeukam Tchameni croupit depuis 6 mois à Yaoundé. Sans assistance de ses avocats, la procédure piétine et s’enlise. Des accusations les plus contradictoires s’amoncellent, l’étau se referme sur lui. Des défenseurs des Droits de l’homme parmi lesquels Makini Tchameni, son épouse dénoncent un rouleau compresseur. Le people est appelé.

Djeukam Tchameni est-il un prisonnier qui fait peur au régime de Yaoundé? Il y a de quoi s’en douter. L’homme est reconnu pour être l’un des artisans actifs des contestations populaires des années de braises qui ont suivis la réouverture Démocratique. Et, surtout membre de l’Union pour le Changement qui avait porté Ni John Fru Ndi, alors leader du parti de l’opposition SDF comme candidat pour challenger Paul Biya. La suite on la connait “ victoire volée de Fru Ndi”

En octobre 2025, Djeukam Tcahmeni a remis ça, avec la candidature de Issa Tchiroma contre Paul Biya. La contestation populaire a eu lieu avec l’arrestation de leaders. Aussi dans la nuit du 24 octobre 2025, Djeukam Tcameni a été interpellé à son domicile de Douala par les forces de l’ordre, avant d’être transféré à Yaoundé; Il est écroué à la prison de kondengui.

Dans ce qu’il convient d’appeler le process de la Crise post electorale au Cameroun, les charges retenues contre lui sont : hostilité à la patrie, incitation et appel à l’insurrection. Toute chose contre laquelle Henriette Ekwe s’insurge « Ces charges qui pesent sur la seul leader du Mouvement pour le Changement qui reste en prison « Les deux autres, Anicet Ekane mort en detention et Aba’a Oyono liberé » le conduisent inoxorablement vers la peine la plus lourde »

Ce d’autant plus que selon la legislagion en vigeur au Cameroun, de pareilles accusations sont graves et jugées au tribunal militaire. Une heresie judiciaaire que denonce Maitre Alice Nkom qui appelle le peuple Camerounais à temoin « la justice Camerounaise est dite au nom du peuple Camerounais. Ce peuple doit se lever pour dire non à cette injustice que subit Djeukam Tchameni »

Au demeurant, l’abondante actualité socio politique autour de Djeukam Tchameni va qu delà d’une simple arrestation et suscite des interrogations. Des faits qui accablent et le poussent dans ses retranchements. Il y a cette sortie du journaliste Bruno Bidjang qui évoque « 9 734 faux procès-verbaux ELECAM, des fusils d’assaut AK-47, un pistolet Beretta, des munitions, des uniformes militaires, du tramadol, plus de 48 million de francs CFA en espèces et via Mobile Money, ainsi que des équipements de communication sophistiqués » La Communication de Valentin Ndogmo Fils vice president du Manidem qui accuse Djeukam de parler à tort au non de l’Union pour le changement dont il n’a pas la legitimité. Paul Tchouta dans une de ses publication accuse Djeukam de taupe du regime et pense que la prison n’est qu’un pretexte. Une autre publication recente met en garde les prisonniers contre Djeukam.

Face à des accusations sans fondement qui mettent le prevenu dans une position ambarrassante et qui s’apparente à un rouleau compresseur ourdi et entretenu, les femmes defenseurs des Droits appelent le peuple à temoin. Au cours du point de presse, Makini Tchameni a lancé un cri de detresse « sa santé est precaire et necessite un suivi regulier par ses medecins » et appelle pour la liberation de son époux.

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