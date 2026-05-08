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© Camer.be : Franck Bafeli
- 08 May 2026 11:40:26
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CAMEROUN :: La gestion du Client, au cœur de l’innovation bancaire à l’ère du numérique. :: CAMEROON
A L’ère du numérique l’espace économique est de plus en plus ouverte. La banque se réinvente tous les jours et chaque jour davantage, pour être plus attrayantes. Avec des méthodes innovantes pour la satisfaction de nombreux clients.
Le defi est grand.
Il faut accroitre l’efficacité de la banque pour répondre aux sollicitations des clients. Une question d’adapter le demande du service qui vient des clients à l’offre de service qui vient de la banque. Cette réponse passe par un diagnostic clair et bien défini.
A la Société Commerciale Banque Cameroun SCB Cameroun, on a pris l’ampleur de la situation notamment dans les services spécialisés qui sont en contact directs avec les clients.
A l’instar de l’ouverture de compte, la souscription à un produit, les opérations simples comme le dépôt et le retrait des devises. Tout cela constitue un flux qu’il faut gérer avec efficience au quotidien. Aussi à SCB Cameroun on adopte qu’« Une gestion efficace de le file d’attente n’est donc pas seulement une question d’organisation interne, mais un levier stratégique et satisfaction client ».
Dans ce qu’il convient de ici de qualifier d’expérience client au cœur de la relation bancaire, une batterie de mesure est mise en œuvre pour une meilleure prise en charge. Ce qui réduirait le stress consécutif aux longues files d’attente devant les guichets de la Banque. Cela passe aussi par L’efficacité opérationnelle par la rapidité à distribuer efficacement ces différents flux vers les bonnes ressources.
Sur le plan pratique, la Banque a déployé dans des agences pilotes de 3 villes du Cameroun des Bornes qui distribuent le ticket d’attente au numéro d’ordre. Le numéro est affiché sur un écran et annoncé par audio. Le client prend un ticket à son arrivée et est appelé selon un ordre d’arrivée
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