CAMEROUN :: Vol du pick-up de Kepombia : la police stoppe une filière Tchad-RCA :: CAMEROON

En moins de trois semaines, les forces de l'ordre camerounaises ont récupéré le véhicule de Ebenezer Kepombia, acteur et cinéaste de renom, dérobé en plein Douala le 1er mai 2026. Une affaire qui révèle les rouages d'un trafic transfrontalier organisé.

Le vol du 1er mai : un timing calculé

Le pick-up de production appartenant à Chambeny Entertainment a disparu à Douala lors des célébrations de la Fête du Travail. Une date choisie avec soin : la vigilance policière est réduite, la ville est en effervescence. Le suspect principal, Ibrahim Gambo, prend le volant et quitte immédiatement la métropole économique.

La destination est la région du Nord. En route, Gambo exploite le véhicule comme taxi illégal, finançant ainsi son trajet. Un schéma classique dans les affaires de vol de véhicule au Cameroun : rentabiliser le bien volé jusqu'à sa revente.

La filière Tchad-RCA : une route bien connue

Les enquêteurs identifient rapidement la destination finale probable : le Tchad ou la République centrafricaine. Ces marchés frontaliers absorbent régulièrement des véhicules volés au Cameroun, revendus sans tracabilité dans des zones où le contrôle douanier reste limité.

Avant d'atteindre la frontière, le suspect tente de faire disparaître les marquages d'identification du pick-up dans la région de l'Est. Une opération de camouflage qui trahit un réseau rodé, avec des relais capables d'altérer les plaques ou les numéros de série.

Le checkpoint de Ndokayo : le verrou qui a tout arrêté

Le point de contrôle stratégique de Ndokayo, à Betaré Oya, constitue le dispositif clé de l'interception. Sous la supervision de la Commissaire de Sécurité Publique Mme Etong Joly, les forces de l'ordre immobilisent le véhicule. Ibrahim Gambo est arrêté. Les autres occupants du pick-up sont relâchés après vérification d'identité.

Le checkpoint de Betaré Oya occupe une position géographique décisive : il contrôle l'axe menant vers l'Est et les frontières poreuses avec le Tchad et la RCA. Son efficacité dans cette affaire illustre l'importance des dispositifs fixes dans la lutte contre le trafic automobile transfrontalier.

Chambeny Entertainment et la procédure judiciaire

Des représentants de Chambeny Entertainment, la maison de production d'Ebenezer Kepombia, ont formellement identifié le véhicule avant son transfert vers Bertoua. L'affaire est désormais entre les mains de la justice. Les enquêteurs poursuivent les investigations pour identifier d'éventuels complices dans ce réseau.

La rapidité de la récupération moins de trois semaines tient à deux facteurs : la notoriété de la victime, qui a amplifié la mobilisation des services, et l'efficacité du maillage policier dans l'Est camerounais.

Sécurité des artistes et trafic régional

Cette affaire met en lumière la vulnérabilité des professionnels du cinéma camerounais, dont les véhicules de production constituent un actif stratégique et une cible de choix. L'absence de dispositifs de géolocalisation sur ces véhicules reste un angle mort sécuritaire.

La récurrence du trafic automobile vers le Tchad et la RCA interpelle sur la coopération judiciaire régionale. Sans harmonisation des bases de données de véhicules volés entre pays du bassin du lac Tchad, ces filières continueront d'opérer avec une relative impunité.

Le cinéma camerounais peut-il sécuriser ses moyens de production ?

L'affaire Kepombia dépasse le simple fait divers. Elle pose une question systémique : comment l'industrie cinématographique camerounaise, en pleine structuration, peut-elle protéger ses infrastructures face à des réseaux criminels qui ciblent précisément les actifs visibles des personnalités publiques ? La réponse appartient autant aux producteurs qu'aux pouvoirs publics.

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