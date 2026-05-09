-
© Camer.be : Toto Jacques
- 09 May 2026 14:33:18
- |
- 586
- |
-
CAMEROUN :: Incendie criminel à Bonamoussadi : un frère détruit le duplex familial par jalousie :: CAMEROON
À Douala, un duplex entier a brûlé à cause d'un conflit d'héritage familial. L'auteur présumé : le propre frère cadet de la victime. Derrière les flammes, une histoire de jalousie, de terrain disputé et d'une vie construite détruite en une nuit.
Les faits : Bonamoussadi, un frère contre un frère
L'incident s'est produit à Bonamoussadi, quartier résidentiel de Douala. Selon les premières informations disponibles, un homme aurait volontairement mis le feu au duplex de son frère aîné. Le mobile invoqué : la jalousie liée à un désaccord autour d'un terrain familial.
Le bâtiment, fruit de plusieurs années de travail et d'investissement, a été entièrement détruit. La victime perd à la fois son logement et ses biens. L'auteur présumé est identifié comme le frère cadet. Les autorités locales ont été saisies de l'affaire.
Quand l'héritage devient une bombe à retardement
Le conflit foncier familial au Cameroun constitue l'une des principales sources de tensions intrafamiliales graves. La terre n'est pas seulement un bien économique. Elle concentre des enjeux identitaires, symboliques et générationnels qui dépassent largement sa valeur marchande.
Dans de nombreuses familles camerounaises, l'absence de testament formalisé ou de partage anticipé crée un vide juridique. Ce vide alimente les rivalités entre héritiers. La jalousie, dans ce contexte, se définit comme une réaction émotionnelle amplifiée par un sentiment d'injustice réel ou perçu face à une distribution inégale des biens.
La rupture fraternelle
Le passage à l'acte violent dans les conflits familiaux suit un schéma. D'abord une tension latente, souvent ancienne. Ensuite un déclencheur concret ici, le terrain. Puis une escalade non régulée, faute de médiation familiale ou juridique.
L'incendie criminel à Douala représente l'aboutissement d'un processus de désintégration du lien fraternel. Ce type d'acte est aggravé par l'impunité perçue au sein du cercle familial. Beaucoup hésitent à porter plainte contre un proche, ce qui laisse les conflits pourrir jusqu'au point de non-retour.
Les mécanismes juridiques de protection du patrimoine restent peu utilisés par les ménages camerounais. La formalisation des droits fonciers, notamment en zone urbaine comme Bonamoussadi, demeure insuffisante pour prévenir ce type de drame.
Une tragédie ordinaire qui interroge chaque famille
Ce duplex en cendres à Douala n'est pas un cas isolé. Il est le miroir d'une fracture silencieuse qui traverse des milliers de foyers. La question n'est pas seulement juridique ou policière. Elle est profondément humaine : jusqu'où le sentiment d'injustice peut-il conduire un être humain à détruire ce que son propre sang a construit ?
Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp
Lire aussi dans la rubrique SOCIETE
Les + récents
Général René Claude Meka décédé : l'armée camerounaise perd son chef
Ndangoh Patrick, prisonnier politique anglophone, mort en détention le 9 mai 2026
Kwedi Marion, 16 ans, tuée à Kotto : le chauffeur en fuite, la justice silencieuse
Incendie criminel à Bonamoussadi : un frère détruit le duplex familial par jalousie
Funérailles Niat Njifenji : Bangangté se mobilise pour un adieu d'État historique
SOCIETE :: les + lus
26 élèves surpris en train de tourner un film osé à Bafoussam
- 30 April 2015
- /
- 1039266
Brenda biya sème la terreur en boîte de nuit à Yaoundé
- 15 July 2015
- /
- 576490
Menacée de mort par sa famille car elle est lesbienne
- 03 March 2016
- /
- 462798
Oyom-Abang : une femme marche nue à Yaoundé VII
- 09 July 2015
- /
- 387732
LE DéBAT
Afrique : Quel droit à l'image pour les défunts au Cameroun ?
- 17 December 2017
- /
- 236565
POINT DU DROIT
La problématique du changement de nom en droit comparé
- 20 April 2019
- /
- 224953