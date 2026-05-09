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Incendie criminel à Bonamoussadi : un frère détruit le duplex familial par jalousie
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À Douala, un duplex entier a brûlé à cause d'un conflit d'héritage familial. L'auteur présumé : le propre frère cadet de la victime. Derrière les flammes, une histoire de jalousie, de terrain disputé et d'une vie construite détruite en une nuit.

Les faits : Bonamoussadi, un frère contre un frère

L'incident s'est produit à Bonamoussadi, quartier résidentiel de Douala. Selon les premières informations disponibles, un homme aurait volontairement mis le feu au duplex de son frère aîné. Le mobile invoqué : la jalousie liée à un désaccord autour d'un terrain familial.

Le bâtiment, fruit de plusieurs années de travail et d'investissement, a été entièrement détruit. La victime perd à la fois son logement et ses biens. L'auteur présumé est identifié comme le frère cadet. Les autorités locales ont été saisies de l'affaire.

Quand l'héritage devient une bombe à retardement

Le conflit foncier familial au Cameroun constitue l'une des principales sources de tensions intrafamiliales graves. La terre n'est pas seulement un bien économique. Elle concentre des enjeux identitaires, symboliques et générationnels qui dépassent largement sa valeur marchande.

Dans de nombreuses familles camerounaises, l'absence de testament formalisé ou de partage anticipé crée un vide juridique. Ce vide alimente les rivalités entre héritiers. La jalousie, dans ce contexte, se définit comme une réaction émotionnelle amplifiée par un sentiment d'injustice réel ou perçu face à une distribution inégale des biens.

La rupture fraternelle

Le passage à l'acte violent dans les conflits familiaux suit un schéma. D'abord une tension latente, souvent ancienne. Ensuite un déclencheur concret ici, le terrain. Puis une escalade non régulée, faute de médiation familiale ou juridique.

L'incendie criminel à Douala représente l'aboutissement d'un processus de désintégration du lien fraternel. Ce type d'acte est aggravé par l'impunité perçue au sein du cercle familial. Beaucoup hésitent à porter plainte contre un proche, ce qui laisse les conflits pourrir jusqu'au point de non-retour.

Les mécanismes juridiques de protection du patrimoine restent peu utilisés par les ménages camerounais. La formalisation des droits fonciers, notamment en zone urbaine comme Bonamoussadi, demeure insuffisante pour prévenir ce type de drame.

Une tragédie ordinaire qui interroge chaque famille

Ce duplex en cendres à Douala n'est pas un cas isolé. Il est le miroir d'une fracture silencieuse qui traverse des milliers de foyers. La question n'est pas seulement juridique ou policière. Elle est profondément humaine : jusqu'où le sentiment d'injustice peut-il conduire un être humain à détruire ce que son propre sang a construit ?

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