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LE BRYX, LE PLUS BEAU RESTAURANT AFRICAIN DE PARIS OUVRE SES PORTES
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FRANCE :: LE BRYX, LE PLUS BEAU RESTAURANT AFRICAIN DE PARIS OUVRE SES PORTES

Paris a désormais ses meilleurs atours, ses temples du goût et ses lieux où l’on viendra chercher l’ambiance, l’art culinaire et faire des rencontres et retrouvailles inoubliables. Ce vendredi-là, une nouvelle étoile s’est allumée au 63 rue Paul Meurice, dans le vingtième arrondissement. Le Bryx a ouvert ses portes officiellement et, dès les premières heures, une évidence s’est imposée dans les regards au cours de cette soirée là, parce c’est quelque chose d’inhabituel qui  vient de naître. On ne parlait plus simplement d’un restaurant, mais d’un lieu appelé à marquer son époque, un écrin où l’élégance à l’africaine trouve enfin à Paris une expression assumée, moderne et profondément vivante.

 

L’inauguration avait des airs de rendez-vous attendu depuis longtemps. L’intelligentsia parisienne, des figures du cinéma et de la musique, des passionnés de culture et de gastronomie s’y sont retrouvés dans une atmosphère vibrante. Parmi eux, la chanteuse Lady Ponce, venue partager ce moment rare, comme attirée par la promesse d’un lieu qui dépasse les frontières. Très vite, la soirée s’est transformée en une célébration. La musique, portée par des musiciens inspirés, s’est mêlée aux conversations, tandis que le service, précis et chaleureux, accompagnait une cuisine dont les saveurs semblaient raconter une histoire. Le Bryx  offre  un décor. Il propose une expérience.

 

Chaque détail semble pensé pour créer une harmonie entre les sens. Les lumières caressent les matières, les assiettes parlent autant au regard qu’au palais, et l’ensemble donne cette impression rare d’être à la fois ailleurs et parfaitement à sa place. Il y a dans ce lieu une volonté d’excellence qui ne cherche pas à impressionner, mais à toucher. C’est peut-être là que réside sa force, dans cette capacité à réunir sophistication et authenticité sans jamais les opposer.

L’accessibilité du lieu renforce encore son attrait. On y vient facilement, que l’on arrive en tramway, en métro ou en voiture. Tout semble avoir été pensé pour accueillir, pour ouvrir les portes à une diversité de publics qui partagent un même goût pour les belles choses. Le Bryx s’annonce déjà comme un carrefour, un espace où se croiseront amateurs de gastronomie, artistes, penseurs et amoureux des nuits parisiennes. Le moment du ruban coupé par le producteur Jean Robert Ngamwo a scellé symboliquement cette ambition.

Derrière ce geste symbolique l’homme très connu dans notre diaspora invitait les siens à désormais trouver leur place dans la ville lumière. Il y a dans cela,  l’affirmation d’un projet qui entend offrir aux Africains, et aux Camerounais en particulier, un lieu à la hauteur de leur culture, de leur exigence et de leur raffinement. Un lieu qui dialogue avec Paris sans s’y dissoudre, qui affirme une identité tout en s’ouvrant au monde. Ce qui frappe surtout, au-delà du faste et de l’organisation, c’est l’âme du lieu.

Les promoteurs ont su insuffler une vision. On sent poindre un nouveau style, à la fois cabaret et espace de rencontre, où le luxe s’efface au profit d’une élégance plus intérieure, plus sincère. Le Bryx devient ainsi un espace de vie autant qu’un espace de représentation. On y imagine déjà des concerts ouverts, des conférences animées, des soirées où les idées circulent aussi librement que les notes de musique. Dans cette effervescence, un détail ne trompe pas, les invités sont rois et reines.

Les places se sont remplies rapidement, et personne ne semblait pressé de partir. Même les retardataires trouvaient là une patience inattendue, comme si chacun comprenait que le temps, au Bryx, pouvait s’étirer sans contrainte. Il y a dans l’air une forme de communion, discrète mais réelle, comme si tous partageaient la conscience d’assister à la naissance d’un lieu appelé à durer. Peut-être est-ce cela, finalement, le secret du Bryx qui  s’inscrit déjà dans une forme d’intemporalité. Un endroit où chacun peut se sentir roi, non par apparat, mais par la qualité de l’accueil et la générosité de l’expérience. Paris a vu naître bien des lieux, mais rares sont ceux qui, dès leur première nuit, donnent le sentiment de ne jamais devoir disparaître.

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