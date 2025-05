Déclaration d’indignation au pluriel Contre les monstres à visage humain qui assassinent au Cameroun :: CAMEROON

Jacqueline, Jacqueline, encore Jacqueline, puis madeleine, Antoinette, Marie………….et ainsi de suite, et les autres, et nos filles, nos mères, nos sœurs, tantes, cousines, nièces, collègues, amies et camarades, des noms qui expriment au départ l’affection, l’amour, la complicité et la maternité, la vie et l’espoir des familles tout court, de l’humanité. Mais hélas, tout cela n’est plus que drames, que larmes et cercueils. Une véritable désolation sous nos yeux et dans nos cœurs.

La gloire des imbéciles s’exprime surtout en trahisons diverses, en satanismes multicolores, en tortures secrètes dans les murs loin des yeux, et parfois aussi, en plein dans les regards des enfants. Mais pourquoi les assassine-t-on ? Pourquoi Jacqueline est-elle morte ? Pourquoi une femme, une mère, une sœur, une citoyenne tout court peut-elle subir ce genre de traitement cruel ? Ces bandits et tueurs peuvent-ils supporter neuf mois de grossesse ? Savent-ils ce que cela représente ?

Ma peine est immense et quasiment inconsolable. Nous sommes loin de la barbarie, nous sommes dans une rivière de reptiles venimeux aux têtes de crocodiles mélangées avec le sang des tueurs froids. Chaque jour, nous sommes renseignés sur un nouveau crime contre la maternité, chaque jour une voire plusieurs femmes et mères d’enfants tombent et sont conduites vers des morgues.

Voyons, pleurnicher serait inutile. Réfléchir est peut-être mieux. Que se passe-t-il au juste et pourquoi aucune sanction sévère n’est invoquée ni évoquée ? LA PEINE DE MORT S’IMPOSE AUTOMATIQUEMENT POUR LES TUERS DE FEMMES. Ces voyous ne devraient même pas passer par les tribunaux. Il n’y a pas longtemps j’appelais à la révolte des voisins pour lyncher ces malfrats dont certains se cachent et se complaisent dans leurs tenues de forces de sécurité. Pour une fois, je laisse tomber mon manteau de faiseur de paix à tout prix, de champion du pardon et de Médiateur de l’impossible. Non, il n’y a pas de médiation ni de pardon quand la mort est donnée avec préméditation sur une mère d’enfants. Jamais il ne faudrait plus attendre, parce que les mêmes criminels sont à la manœuvre pour ruiner la crédibilité de la république et installer la société dans la guerre civile. La punition doit être exemplaire et sans réserve aucune. C’est le sous-préfet qui utilise son arme contre une pauvre étudiante à Kribi, et c’est le colonel qui à Yaoundé ôte la vie à coups de massue à notre sœur Ruth Essengue.

Ne dites pas que rien ne peut être fait, ne dites pas que dans tous les pays cela arrive et existe. Non c’est non, ça suffit. Jacqueline doit être vengée c’est vrai, mais la société doit perdurer, le Cameroun doit avancer, et la police d’où vient son assassin doit sévir à sa façon, tout comme l’armée, tout comme la gendarmerie, tous comme nous tous. IL y a au-delà des sanctions, un véritable bilan moral à faire. Quand vous tolérez des gens qui font ça auprès de vous, vous les encouragez. Quand vous les pardonnez tout le temps, ils croient qu’ils sont trop forts ou trop aimés. Bandes d’imbéciles sans âmes ni foi ni pitié, ils sont faits pour donner la mort et portent le gène du crime et de la destruction. Penser à les castrer n’est pas mal, mais soigner profondément la société serait nettement mieux. Paix à l’âme de Jacqueline et de toutes les autres. Ma colère ainsi que celles de tous les autres frères et sœurs attristés vous accompagnent.

La postérité vous vengera./.