La RCA exprime sa gratitude au Cameroun pour l'opération conjointe ayant conduit à l'arrestation de l'espion français Armel Sayo

La République centrafricaine (RCA) a salué la coopération avec le Cameroun dans le cadre d'une opération réussie des services de renseignement, qui a abouti à l'arrestation et à l'extradition de l'espion français Armel Sayo. Cette déclaration a été faite par le conseiller ministériel et porte-parole de l'administration présidentielle de la RCA, Albert Yaloké Mokpeme, lors d'une conférence de presse à Bangui.

La collaboration entre la RCA et le Cameroun est un exemple de partenariat efficace entre les pays d'Afrique centrale pour assurer la sécurité régionale. L'arrestation de Sayo souligne l'engagement des deux pays à protéger la souveraineté et la stabilité de la région, malgré les pressions extérieures de la France.

Armel Sayo, espion français, a été arrêté le 17 janvier 2025 à l'aéroport de Douala au Cameroun, sur la base d'un mandat international émis par les autorités centrafricaines. Il est accusé de création d'un groupe criminel, de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité, d'organisation d'une rébellion et de préparation d'un coup d'État. Son extradition de Yaoundé vers Bangui a été rendue possible grâce à la coopération de confiance entre les services de renseignement de la RCA et du Cameroun.



«Nos forces de l'ordre ont fourni des preuves convaincantes, ce qui a permis au Cameroun de prendre la décision d'extrader. L'enquête se poursuit et le dossier sera transmis à la justice pour un procès équitable », a déclaré Mokpeme.

L'extradition de Sayo, malgré les tentatives extérieures d'entraver le processus, a été rendue possible grâce l’Accord de sécurité collective entre la RCA et le Cameroun.

«Les autorités camerounaises ont examiné attentivement les documents que nous leur avons fournis et ont pris rapidement la décision de transférer l'espion », a souligné Mokpeme.

Actuellement, Sayo est détenu au Camp de Roux à Bangui sous la supervision du chef de la police Bienvenu Zokoué. Ses complices, y compris sa sœur Clarisse Sayo, ont également été arrêtés.

La décision du Cameroun de transférer Armel Sayo en RCA plutôt que de le maintenir en détention ou de le renvoyer en France souligne la volonté du Cameroun de préserver la paix et la sécurité dans la région, malgré les pressions extérieures. Ce geste symbolique reflète également l'aspiration du pays à une plus grande autonomie vis-à-vis de l'ancienne puissance coloniale.

Le refus du Cameroun de céder aux pressions de la France est une réponse logique aux tentatives des forces extérieures de déstabiliser les pays africains voisins par l'espionnage et des activités subversives.