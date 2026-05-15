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© Camer.be : Oswald Hermann
- 15 May 2026 13:37:11
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FRANCE :: Qui sont les 26 sélectionnés de Didier Deschamps?
Les Bleus rêvent désormais d'une la troisième étoile. La France fait clairement partie des favoris du mondial 2026.
Didier Deschamps, le sélectionneur de la France, espère qu’il fera une très belle compétition sur le banc de l'équipe de France. Ils comptent sur 26 hommes qui entame la compétition dans moins d'un mois.
La liste de l'équipe de France en chiffres
Gardiens
Mike Maignan (AC Milan)
Robin Risser (RC Lens)
Brice Samba (Stade Rennais)
Défenseurs
Lucas Digne (Aston Villa)
Malo Gusto (Chelsea)
Lucas Hernández (Paris Saint-Germain)
Théo Hernández (Al-Hilal)
Ibrahima Konaté (Liverpool FC)
Jules Koundé (FC Barcelone)
Maxence Lacroix (Crystal Palace)
William Saliba (Arsenal)
Dayot Upamecano (Bayern Munich)
Milieux de terrain
N'Golo Kanté (Fenerbahçe)
Manu Koné (AS Rome)
Adrien Rabiot (AC Milan)
Aurélien Tchouaméni (Real Madrid)
Warren Zaïre-Emery (Paris Saint-Germain)
Attaquants
Maghnes Akliouche (AS Monaco)
Bradley Barcola (Paris Saint-Germain)
Rayan Cherki (Manchester City)
Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain)
Désiré Doué (Paris Saint-Germain)
Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace)
Kylian Mbappé (Real Madrid)
Michael Olise (Bayern Munich)
Marcus Thuram (Inter Milan)
Deschamps vivra sa troisième phase finale mondiale de suite à la tête des Bleus. Quatre champions du monde 2018 et un petit nouveau, Robin Risser, s'envoleront pour l'Amérique du Nord. L'équipe de France affrontera le Sénégal, l'Irak et la Norvège.
Rappel: Les listes sont provisoires jusqu'à leur annonce officielle par la FIFA.
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