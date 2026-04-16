Pape Léon XIV face à Biya : quand la voix de Rome brise le silence diplomatique au Cameroun :: CAMEROON

Un discours papal qui a figé un président

Un chef d'État au pouvoir depuis 44 ans. Un pontife élu depuis moins d'un an. Un face-à-face à Yaoundé qui a produit l'une des séquences diplomatiques les plus commentées du voyage africain de Léon XIV. La réaction de l'écrivaine Calixthe Beyala résume ce que beaucoup de Camerounais ont ressenti.

Ce que le Pape a dit, devant qui, et quand

Le 15 avril 2026, le pape Léon XIV a prononcé devant les autorités camerounaises, le corps diplomatique et la société civile un discours d'une franchise inhabituellement directe. Le président Paul Biya, au pouvoir depuis près de quatre décennies, a accueilli le pape.

Léon XIV a exhorté les dirigeants camerounais à examiner leur "conscience" et à mettre fin à la corruption et aux violations des droits humains. Il a déclaré que les autorités doivent "servir de ponts, jamais de sources de division, même lorsque l'insécurité semble prévalente". Il a aussi rappelé que "la sécurité est une priorité, mais elle doit toujours s'exercer dans le respect des droits humains" en présence de Biya, dont les forces ont réprimé des manifestations après une réélection largement contestée.

La réélection de Biya pour un huitième mandat lors du scrutin du 12 octobre a été contestée par son rival Issa Tchiroma Bakary, qui affirme avoir remporté l'élection et a appelé les Camerounais à rejeter le résultat officiel.

Pourquoi ce discours tranche avec les visites papales précédentes

Calixthe Beyala, romancière franco-camerounaise et voix critique de la diaspora, a réagi publiquement. Elle résume l'état d'esprit d'une partie de l'opinion : la crainte initiale que le pape vienne "adouber le fraudeur" a cédé la place à un soulagement. Selon elle, la pression de la mobilisation civile a pesé sur le cadrage du voyage.

L'observation factuelle converge avec cette lecture. La crise anglophone est restée en arrière-plan un sujet que le pape devait aborder lors de sa visite à Bamenda ce jeudi . La médiation du Saint-Siège avait déjà été sollicitée au plus fort de la crise.

Léon XIV a rappelé que servir son pays signifie se consacrer, avec clarté d'esprit et conscience droite, au bien commun de tous y compris des majorités et des minorités, et de leur harmonie mutuelle. Dans un pays où plus de 600 000 personnes ont été déplacées par la crise anglophone, ces mots ont une portée politique directe.

La mécanique d'un désaveu pontifical

Le Saint-Siège pratique rarement la confrontation frontale. Son influence repose sur un langage codé, immédiatement lisible par les diplomates et les chefs d'État. Citant saint Augustin devant Biya, Léon XIV a rappelé que "ceux qui gouvernent servent ceux qu'ils semblent commander ; car ils ne gouvernent pas par amour du pouvoir mais par sens du devoir envers autrui".

Beyala décrit la scène avec précision : Biya "comme paralysé", tétanisé par une voix papale qui ne venait pas bénir, mais interroger. Ses prédécesseurs avaient entretenu des relations plus accommodantes avec Yaoundé. Léon XIV, premier pape américain de l'histoire, a choisi un registre différent celui de la responsabilité publique.

Le Vatican a clairement indiqué que la doctrine sociale catholique désapprouve le type de dirigeants autoritaires que Léon XIV rencontre lors de sa visite. Ce positionnement institutionnel autorise le pape à parler sans ambiguïté, tout en maintenant les formes protocolaires.

Ce que ce moment change ou non

Beyala est sans illusion : selon elle, "Biya et sa milice continueront". Cette lucidité reflète une réalité documentée des groupes de la société civile ont condamné "une période de répression sans précédent" depuis les élections présidentielles et ont appelé à la libération de prisonniers politiques.

Le discours papal ne produit pas, par lui-même, un changement de politique. Mais il modifie le rapport de force symbolique. Un président qui reçoit publiquement des remontrances de Rome perd une partie de sa légitimité internationale et Biya le sait.

L'engagement du Vatican au Cameroun pourrait remodeler les équilibres. L'Église catholique a intensifié son rôle de médiation dans la crise anglophone des régions nord-ouest et sud-ouest, marquée par les tensions entre groupes séparatistes et forces de l'État. Si ce rôle est formalisé, Rome devient un acteur incontournable de toute sortie de crise.

Le malaise de deux hommes assis côte à côte

Beyala conclut par une image : "le malaise des deux hommes assis côte à côte dit tout." La photographie de cette rencontre protocolaire en surface, tendue en profondeur est devenue le symbole d'une visite qui n'a pas joué le jeu attendu. Le pape Léon XIV a refusé d'être l'alibi diplomatique d'un régime sous pression. Reste la question que pose l'histoire camerounaise depuis quarante ans : une remontrance morale, aussi puissante soit-elle, peut-elle se transformer en changement politique réel ?

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