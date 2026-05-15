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Recensement général : les agents de terrain entrent en grève, pas un franc perçu
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Zéro franc versé. Pas de prime de formation. Aucun frais de terrain remboursé. Les agents chargés du recensement général de la population ont cessé le travail. L'opération nationale est en péril.

Une mobilisation sur le terrain sans contrepartie financière

Le recensement général est une opération d'État. Elle mobilise des centaines d'agents de terrain recrutés pour collecter des données démographiques auprès des ménages. Ces agents ont suivi les formations préalables. Ils ont pris leurs fonctions. Ils ont commencé à travailler.

Aucun d'entre eux n'a reçu de rémunération depuis le début de l'opération. Ni la prime de formation qui devait être versée en amont, ni les frais de terrain couvrant les déplacements et les charges liées au travail de collecte. Le signal d'alerte avait été lancé dès les premières semaines. Il n'a pas été entendu.

Un dysfonctionnement administratif prévisible et évitable

La grève des agents recenseurs n'est pas un événement imprévisible. Elle est le résultat logique d'un manquement administratif  répété. Plusieurs sources avaient signalé, dès le lancement de l'opération, que les paiements n'avaient pas été effectués. Les alertes sont restées sans réponse opérationnelle.

Le dysfonctionnement se définit comme l'incapacité des structures administratives responsables à garantir le versement des indemnités dans les délais convenus avant le déploiement des agents. Ce type de défaillance n'est pas propre à ce recensement. Il traduit un problème structurel dans la gestion des opérations d'envergure nationale : les ressources humaines mobilisées en urgence sont régulièrement payées en retard, voire pas du tout.

Les agents recenseurs, pour la plupart sans revenus alternatifs immédiats, ne peuvent pas absorber ce retard. La grève est leur seul levier de pression.

Les mécanismes qui paralysent le paiement des agents de terrain

La chaîne de paiement dans les opérations de recensement général de la population implique plusieurs niveaux de validation administrative. Les fonds doivent être alloués au niveau central, puis transmis aux directions régionales ou provinciales, avant d'être distribués aux agents locaux. Chaque échelon constitue un point de blocage potentiel.

Dans le cas présent, le blocage se situe en amont du déploiement : les frais préalables au lancement du travail de terrain n'ont pas été transmis avant le début des opérations. Les agents ont donc démarré sans filet financier. Cette configuration est particulièrement fragilisante : un agent qui finance de sa poche ses déplacements quotidiens, sans garantie de remboursement, abandonne rapidement le travail.

La prime de formation constitue un second point de friction. Elle est censée être versée à l'issue de la période de préparation, avant le déploiement. Son absence dès le départ a signalé une désorganisation qui s'est confirmée dans les semaines suivantes.

Des enjeux qui dépassent la question salariale

L'arrêt du travail des agents recenseurs compromet directement la qualité et la complétude des données collectées. Un recensement général produit des données qui servent de base aux politiques publiques : allocations budgétaires, planification sanitaire, projections scolaires. Des données incomplètes ou biaisées par une collecte interrompue faussent l'ensemble de la chaîne décisionnelle.

Le coût est institutionnel. La crédibilité des opérations statistiques nationales repose sur leur capacité à produire des données fiables et exhaustives. Un recensement général de la population perturbé par une grève de ses propres agents envoie un signal négatif aux partenaires techniques et financiers internationaux, organisations onusiennes, banques de développement qui conditionnent leurs appuis à la qualité des systèmes d'information nationaux.

Jusqu'où peut aller l'État dans le déni de ses propres agents ?

La question que cette grève pose dépasse le seul dossier salarial. Elle interroge la capacité de l'État à honorer ses engagements envers les travailleurs qu'il mobilise lui-même pour des missions d'intérêt national. Payer un agent de terrain après qu'il ait cessé le travail n'est pas une solution : c'est une confirmation que le problème était évitable. La prochaine opération de cette ampleur pourra-t-elle encore recruter des agents convaincus que l'État tiendra parole ?

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