Camer.be
Décès du Général Philippe Mpay : l'armée camerounaise perd une figure majeure
CAMEROUN :: SOCIETE

Décès du Général Philippe Mpay : l'armée camerounaise perd une figure majeure :: CAMEROON

Dix mois. C'est le temps qu'aura duré le combat du général de division Philippe Mpay contre les complications d'un accident de la route avant de succomber dans la nuit du 8 au 9 mai 2026.

Les faits : une mort annoncée après un long calvaire

Le général Philippe Mpay est décédé à l'Hôpital Militaire de Yaoundé, au Cameroun, dans la nuit du 8 au 9 mai 2026. Ancien chef du Commandement opérationnel de Douala, il était l'une des figures les plus respectées des forces de défense camerounaises.

Tout commence en juillet 2025. Un grave accident de circulation coûte la vie à son chauffeur. Le général, grièvement blessé, est évacué et hospitalisé en Europe pendant plusieurs mois. En janvier 2026, il reprend brièvement le service. Mais son état se dégrade. En février, il s'éloigne à nouveau pour raisons médicales.

Les médecins français sont formels : ils ne peuvent plus rien faire. Le général rentre au Cameroun, où il est pris en charge et suivi régulièrement. Mercredi, il entre dans un coma dont il ne sortira pas.

Quand le corps cède après avoir résisté

Le cas du général Mpay illustre la brutalité des traumatismes liés aux accidents de circulation graves. Les lésions internes ou neurologiques sévères peuvent rester silencieuses pendant des semaines avant de se réactiver de manière fatale.

Son retour au service en janvier 2026 avait sans doute été prématuré, dicté par un sens aigu du devoir. Mais le corps, lui, ne ment pas. Les complications post-traumatiques ont eu le dernier mot.

L'armée camerounaise perd ainsi un officier dont le parcours opérationnel, notamment à la tête du Commandement de Douala pôle économique stratégique du pays , avait marqué une génération d'officiers et de soldats.

Le général de division Philippe Mpay n'aura pas survécu aux stigmates d'un accident qui avait déjà tué. Derrière le grade et les galons, il y avait un homme qui avait choisi, jusqu'au bout, de servir. Combien d'officiers supérieurs africains continuent-ils à exercer sous pression, au mépris de leur propre santé, parce que l'institution passe avant l'individu ?

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

#cameroun #armee #philippempay #yaoundé #militaire

Lire aussi dans la rubrique SOCIETE

Kwedi Marion, 16 ans, tuée à Kotto : le chauffeur en fuite, la justice silencieuse
Incendie criminel à Bonamoussadi : un frère détruit le duplex familial par jalousie
Funérailles Niat Njifenji : Bangangté se mobilise pour un adieu d'État historique
Zones enclavées : le corps attaché à une moto, linceul blanc, faute de route
Décès du Général Philippe Mpay : l'armée camerounaise perd une figure majeure
Tribunal militaire : 10 ans de prison pour la gendarme qui a tiré sur Epanda Cyrille
Affaire Sino Mart : les avocats de la défense posent leurs lignes rouges
Camairco QC222 : demi-tour forcé vers Douala après une collision avec un oiseau
Cavayé Yéguié Djibril : 155 millions FCFA découverts à son domicile après sa mort
Délivrance des passeports aux Camerounais de Chypre : Shanda Tonme interpelle Mbarga Nguelle
Numérique : Avec Añdjeun, ITGStore veut bâtir une jeunesse camerounaise plus instruite
Décès de Maidadi Sadou Yaya : l'UNDP perd l'une de ses voix les plus connues du débat public
Devenez Rédacteur

Les + récents

17:55
Général René Claude Meka décédé : l'armée camerounaise perd son chef

Général René Claude Meka décédé : l'armée camerounaise perd son chef
17:45
Ndangoh Patrick, prisonnier politique anglophone, mort en détention le 9 mai 2026

Ndangoh Patrick, prisonnier politique anglophone, mort en détention le 9 mai 2026
15:24
Kwedi Marion, 16 ans, tuée à Kotto : le chauffeur en fuite, la justice silencieuse

Kwedi Marion, 16 ans, tuée à Kotto : le chauffeur en fuite, la justice silencieuse
14:33
Incendie criminel à Bonamoussadi : un frère détruit le duplex familial par jalousie

Incendie criminel à Bonamoussadi : un frère détruit le duplex familial par jalousie
14:17
Funérailles Niat Njifenji : Bangangté se mobilise pour un adieu d'État historique

Funérailles Niat Njifenji : Bangangté se mobilise pour un adieu d'État historique

SOCIETE :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

Dr Christian TCHAM entretien après la conférence de presse à Paris
Dr Christian Tcham à propos de Mesitraining
MBOU MBOU EMILE ancien Lion Indomptable...l'entretien avec Sopieprod
Christophe TAPA DE LA CCFNA dévoile les contours d'un événement fédérateur
PIERRE LECHANTRE en entretien avec Hilaire SOPIE

évènement

Vidéo

Assassinat d'Anicet Ekanè : les révélations de sa sœur
Valsero rend hommage à Anicet Ekanè et analyse le peuple camerounais à Bruxelles
Marianne Ekanè interpelle Nathalie Yamb
Issa Tchiroma se proclame vainqueur et propose une transition pacifique
Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité

L'actualité en vidéo