Pape Léon XIV au Cameroun : l'injonction historique à Biya sur la crise anglophone :: CAMEROON

Un pape nomme le problème et interpelle le président

Pour la première fois depuis le début de la crise anglophone, un chef religieux mondial interpelle publiquement Paul Biya par son nom. À Yaoundé, le pape a exigé une paix qu'il définit non comme un acte politique, mais comme une reconstruction humaine.

Le discours qui change la donne

Le pape a prononcé à Yaoundé une adresse directe sur la situation des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest camerounais. Ces deux régions anglophones sont en proie à un conflit armé depuis 2017, opposant des séparatistes aux forces gouvernementales.

Le souverain pontife a formulé une vision précise. « La paix ne se décrète pas, elle s'accueille et se vit », a-t-il déclaré, en rejetant le vocabulaire sécuritaire au profit d'un langage de justice et de guérison. Il a nommé les victimes prioritaires : les familles et les élèves, premières cibles d'une violence qui a fermé des milliers d'écoles et déplacé plus de 700 000 personnes selon les Nations Unies.

Le moment le plus fort reste son interpellation directe de Paul Biya, chef d'État camerounais depuis 1982, lui demandant d'agir de manière décisive pour restaurer la stabilité dans les zones affectées.

Pourquoi ce discours intervient maintenant

Le timing de cette déclaration n'est pas anodin. Le conflit anglophone au Cameroun a tué plusieurs milliers de personnes en huit ans. Les négociations restent bloquées. Les tentatives de médiation, notamment le Grand Dialogue National de 2019, n'ont pas produit de cessez-le-feu durable.

Le Saint-Siège dispose d'une présence catholique dense au Cameroun : environ 40 % de la population est catholique. L'Église constitue l'un des rares acteurs institutionnels encore capables de circuler dans les zones de tension.

La paix désarmée, telle que définie par Léon XIV, se présente comme un concept opérationnel : elle implique le retrait des logiques de force, la priorité au dialogue, et la protection active des civils. Ce cadre conceptuel diffère radicalement du discours gouvernemental camerounais, qui présente la crise comme une affaire d'ordre intérieur.

Le mécanisme d'une pression vaticane

L'intervention papale fonctionne selon une mécanique diplomatique bien rodée. Elle ne crée pas de sanction directe. Elle modifie le coût symbolique de l'inaction.

En nommant Biya devant une audience nationale et internationale, Léon XIV a transformé le dossier anglophone en responsabilité personnelle du président camerounais. Toute absence de réponse devient désormais un refus documenté face à une autorité morale mondiale.

Ce type d'interpellation vaticane a des précédents efficaces. Jean-Paul II avait contribué, par sa présence et ses discours, à fragiliser plusieurs régimes autoritaires en Amérique latine et en Europe de l'Est. François avait interpellé les gouvernements rohingyas et soudanais. La diplomatie du Saint-Siège agit sur le temps long, par accumulation de pression normative.

La réaction au Cameroun a été immédiate. L'adresse du pape a suscité un débat intense dans la société civile, les médias locaux et la diaspora, qui voit dans cette déclaration une validation internationale de ses revendications.

Une parole qui oblige

Le pape a posé une question publique à un chef d'État. Paul Biya a désormais une réponse à donner ou à refuser de donner. Dans les deux cas, le monde regardera.

Reste une interrogation fondamentale : quand la plus haute autorité morale mondiale nomme un conflit et son responsable politique, les États sont-ils encore libres de faire comme si de rien n'était ?

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