-
© Camer.be : Toto Jacques
- 16 Apr 2026 02:19:58
- |
- 721
- |
-
Pape Léon XIV au Cameroun : l'injonction historique à Biya sur la crise anglophone :: CAMEROON
Un pape nomme le problème et interpelle le président
Pour la première fois depuis le début de la crise anglophone, un chef religieux mondial interpelle publiquement Paul Biya par son nom. À Yaoundé, le pape a exigé une paix qu'il définit non comme un acte politique, mais comme une reconstruction humaine.
Le discours qui change la donne
Le pape a prononcé à Yaoundé une adresse directe sur la situation des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest camerounais. Ces deux régions anglophones sont en proie à un conflit armé depuis 2017, opposant des séparatistes aux forces gouvernementales.
Le souverain pontife a formulé une vision précise. « La paix ne se décrète pas, elle s'accueille et se vit », a-t-il déclaré, en rejetant le vocabulaire sécuritaire au profit d'un langage de justice et de guérison. Il a nommé les victimes prioritaires : les familles et les élèves, premières cibles d'une violence qui a fermé des milliers d'écoles et déplacé plus de 700 000 personnes selon les Nations Unies.
Le moment le plus fort reste son interpellation directe de Paul Biya, chef d'État camerounais depuis 1982, lui demandant d'agir de manière décisive pour restaurer la stabilité dans les zones affectées.
Pourquoi ce discours intervient maintenant
Le timing de cette déclaration n'est pas anodin. Le conflit anglophone au Cameroun a tué plusieurs milliers de personnes en huit ans. Les négociations restent bloquées. Les tentatives de médiation, notamment le Grand Dialogue National de 2019, n'ont pas produit de cessez-le-feu durable.
Le Saint-Siège dispose d'une présence catholique dense au Cameroun : environ 40 % de la population est catholique. L'Église constitue l'un des rares acteurs institutionnels encore capables de circuler dans les zones de tension.
La paix désarmée, telle que définie par Léon XIV, se présente comme un concept opérationnel : elle implique le retrait des logiques de force, la priorité au dialogue, et la protection active des civils. Ce cadre conceptuel diffère radicalement du discours gouvernemental camerounais, qui présente la crise comme une affaire d'ordre intérieur.
Le mécanisme d'une pression vaticane
L'intervention papale fonctionne selon une mécanique diplomatique bien rodée. Elle ne crée pas de sanction directe. Elle modifie le coût symbolique de l'inaction.
En nommant Biya devant une audience nationale et internationale, Léon XIV a transformé le dossier anglophone en responsabilité personnelle du président camerounais. Toute absence de réponse devient désormais un refus documenté face à une autorité morale mondiale.
Ce type d'interpellation vaticane a des précédents efficaces. Jean-Paul II avait contribué, par sa présence et ses discours, à fragiliser plusieurs régimes autoritaires en Amérique latine et en Europe de l'Est. François avait interpellé les gouvernements rohingyas et soudanais. La diplomatie du Saint-Siège agit sur le temps long, par accumulation de pression normative.
La réaction au Cameroun a été immédiate. L'adresse du pape a suscité un débat intense dans la société civile, les médias locaux et la diaspora, qui voit dans cette déclaration une validation internationale de ses revendications.
Une parole qui oblige
Le pape a posé une question publique à un chef d'État. Paul Biya a désormais une réponse à donner ou à refuser de donner. Dans les deux cas, le monde regardera.
Reste une interrogation fondamentale : quand la plus haute autorité morale mondiale nomme un conflit et son responsable politique, les États sont-ils encore libres de faire comme si de rien n'était ?
Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp
Lire aussi dans la rubrique RéLIGION
Les + récents
Pape Léon XIV au Cameroun : l'injonction historique à Biya sur la crise anglophone
Serpent, totem et gendarmerie : l'affaire explosive du marché de Douala qui divise
Le pape est là !
First short act 12 : utilisation responsable et l'éthique de l'IA dans le 7 e art
Visite du Pape au Cameroun : la bénédiction qui a coûté leur gagne-pain à des centaines de familles
RéLIGION :: les + lus
Main basse sur l’Eglise évangélique du Cameroun
- 03 August 2019
- /
- 68298
Deux églises de réveil fermées à Yaoundé
- 25 June 2019
- /
- 65597
Un pasteur fuit le domicile conjugal pour s’installer à l’église
- 06 August 2019
- /
- 64461
La paroisse Christ sauveur à nouveau cambriolée à Bangue
- 13 July 2019
- /
- 63546
Nécrologie : Mgr Athanase Balla, évêque émérite de Bafia est mort
- 03 September 2019
- /
- 60172
LE DéBAT
Afrique : Quel droit à l'image pour les défunts au Cameroun ?
- 17 December 2017
- /
- 234437
POINT DU DROIT
La problématique du changement de nom en droit comparé
- 20 April 2019
- /
- 222539