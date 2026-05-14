NDÉ PARIS FRANCE VIP : Une journée agitée, une Présidence confirmée.

Entre tensions et mobilisation, les Membres NDÉ PARIS FRANCE, dans sa grande majorité renouvelle leur confiance au Président Thierry Serge TCHAGA NGATCHA.



Dimanche 3 mai 2026 restera une date marquante dans l’histoire de l’association NDE Paris France VIP.

À l’occasion de son Assemblée Générale Extraordinaire couplée aux élections du bureau exécutif, les membres se sont mobilisés en nombre, venant des quatre coins de la France pour participer à ce rendez-vous annuel crucial.

Très attendue, cette journée n’a pourtant pas débuté sous les meilleurs auspices. Dès les premières heures, des voix discordantes se sont élevées, alimentées par des incompréhensions organisationnelles, notamment autour de l’anticipation du processus électoral et de la situation administrative de certains adhérents, dont les cotisations n’étaient pas à jour. Dans ce climat tendu, quelques participants ont même appelé au boycott de l’événement. Une tentative rapidement contenue grâce à la présence des agents de sécurité déployés pour l’occasion.

Au fil de la journée, la tension est montée d’un cran lorsqu’un petit groupe de membres, visiblement excédé et surpris par cette grande mobilisation, et la peur de ce moment démocratique, a tenté de perturber le bon déroulement de l’Assemblée. Leur initiative restera sans conséquence majeure, ces derniers choisissant finalement de quitter les lieux.

Malgré ces épisodes, la grande majorité des adhérents au plus de 3/4 a fait preuve de patience et de responsabilité, préférant attendre sereinement l’issue du processus électoral. Arrivés progressivement sur les lieux dès 13 heures, les membres ont finalement assisté, dans un climat apaisé, à la tenue du vote aux alentours de 19 heures.

C’est dans le calme et la transparence que les résultats ont été proclamés. L’équipe conduite par Monsieur Thierry Serge TCHAGA NGATCHA a été reconduite à la tête de l’association, confirmant ainsi la confiance renouvelée des adhérents. Une victoire accueillie avec soulagement et satisfaction par une large partie des membres, qui voient en lui un leader rassembleur, doté d’une solide capacité managériale.

À travers ce nouveau mandat, NDE Paris France VIP réaffirme sa volonté de fédérer les énergies autour de ses valeurs fondatrices. L’association, qui regroupe les 13 villages du département du Ndé, dans la région de l’Ouest du Cameroun, entend poursuivre son engagement en faveur de la cohésion, de la solidarité et du rayonnement de sa communauté en diaspora. Avec un accent particulier pour ce mandat dans la réalisation des projets majeurs dans cette région d’origine.

La rédaction de Camer.be adresse ses félicitations au président réélu ainsi qu’à l’ensemble du nouveau bureau, tout en leur souhaitant plein succès dans l’accomplissement de leur mission.

QUELQUES CHIFFRES:

Liste électorale arrêtée au 26/04/2026

78 Membres Inscrits

(67 Présences effectives le 03/05/2026)

19 Membres Non inscrits

(5 présences le 03/05/2026 sans droit de vote).

Président(e) :

– TCHAGA NGATCHA THIERRY SERGE (ÉLU avec 40 voix)

– WANTIEP HERVÉ LÉA (BATTU 0 voix)

Vice-Présidente(e) :

– NGAKO MADELEINE (BATTUE 0 voix)

– FANDIO NYANGANG CHANTAL AISANCE (ÉLUE avec 40 voix)

Secrétaire :

– NYA KEUTCHA NADINE (ÉLUE avec 40 voix)

– SEUDJIO TCHAPTCHET FRANCK VERMOND (BATTU 1 voix)

Vice-Secrétaire :

– TCHOUAKWE MARIE CLAIRE (BATTUE 0 voix)

– MAKAMT ÉPS TALMI HÉLÈNE (ÉLUE avec 33 voix)

Commissaire aux Comptes :

– TCHAHOU ÉPS TAGNE ANGELE (ÉLUE avec 39 voix)

– MONTHÉ JOSIANE (RETRAIT)

– DIPAKWE CHARLOTTE (BATTU 0 voix)

Censeur(e) :

– TCHANTCHOU MBAKOP ASTRIDE (ÉLUE avec 40 voix)

– TCHABET YVONNE (BATTUE 1 voix)

Vice-Censeur(e) :

– WADJA FLORENCE (BATTUE 0 voix)

– WANDJI BERNARD (ÉLU avec 35 voix)

Chargé(é) Solidarité et Sociale :

– MEDJIONANG CHARLY (ÉLU avec 36 voix)

– TCHANA ZEME ÉPS TEMGOUA CHARNELLE YDEGARDE (ÉLUE avec 35 voix).

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