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© Camer.be : Franck Bafeli
- 14 May 2026 19:39:11
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L’Application Ebanknet consacre une immersion numérique des opérations bancaires à SCB Cameroun :: CAMEROON
Elle est opérationnelle sur la Société Commerciale Banque Cameroun SCB Cameroun et consacre une plus-value sur les opérations. Elle facilite les transactions autant qu’elle la distance entre la banque est ses clients et partenaires.
Au Cameroun, la Banque rentre définitivement dans le numérique pour s’arrimer aux mutations d’une société qui bouge sans arrêt. A SCB Cameroun, on assure que « notre objectif est d’être proche de notre clientèle et de nos partenaires partout et en tout moment » Il s’agit pour la banque d’accroitre son efficacité pour être plus attractive. Une dynamique dans laquelle la banque est entré depuis peu. Elle s’entend sur tout le réseau de la Banque et englobe partenaires et clients.
L’Application Ebanknet est une réponse aux sollicitations divers ayant pour objectif de réduire la fosse entre la banque et ses partenaires. Ceci passe par l’amélioration des prestations et services de la banque envers les tiers. Elle se décline comme « application mobile de la SCB Cameroun (groupe Attijariwafa bank) permettant de gérer ses comptes à distance 24h/24 et 7j/7. Gratuite au téléchargement sur Android et iOS, elle offre la consultation de soldes, virements (CEMAC), gestion de cartes et téléchargement de RIB en toute sécurité ».
Elle offre une panoplie de services innovants et réduit considérablement la fracture numérique et le temps des opérations. Instantanée et sécurisé, il permet de 24h/7 de faire les opérations suivantes : Consultation de compte, Simulateur de crédit Mise en opposition de carte bancaire, Émission des Virements dans la zone CEMAC. Téléchargement du RIB et de l'extrait de compte.
Les Fonctionnalités clés de l'application sont : Consultation Soldes en temps réel, extraits d'opérations et documents bancaires. Virements : Virements vers des comptes SCB Cameroun et confrères (normaux, différés ou permanents). Cartes : Blocage en cas de perte ou de vol. Services : Simulation de crédit, localisation des agences SCB et messagerie instantanée.
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