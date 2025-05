Selon Jean Michel Nintcheu, Député de la Nation, la récente sortie d’un cadre du parti au pouvoir au Cameroun, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais (Rdpc), s’arroge désormais les compétences et prérogatives du Conseil Constitutionnel et d’Elecam.

Dans une récente sortie, Grégoire Owona affirme que " Maurice Kamto sait bien que s’il est présenté par le MRC ou le FCC, sa candidature ne sera pas validée malgré le recrutement des élus démissionnaires du SDF auquel il procède depuis quelques jours. Il va ainsi s’exclure lui-même comme en 2020 à la dernière minute. On sait bien ce que signifie être élu d’un parti."

Plus loin dans sa sortie , il affirme qu'on "sait aussi ce que signifie le mandat impératif même sans être juriste. Il sait bien ce qu’il doit faire s’il veut faire valider sa candidature : Des partis attendent pour cela. Ça sera simple et clair et nous serons heureux de l’avoir en face pour lui montrer ce qu’il ne veut pas voir".

Une communication qui n'a pas du tout plu au Député Jean Michel Nintcheu, élu de la Nation et Président national du Front pour le Changement du Cameroun (FCC) et Coordonnateur par intérim de l’APC (Alliance Politique pour le Changement)

Lire en dessous la déclaration du président de l'AFC

DECLARATION A LA SUITE DE LA SORTIE DE GRÉGOIRE OWONA « LE PEUPLE NE SE FERA PAS VOLER SA SOUVERAINETÉ »

« La sortie de M. Grégoire Owona, Secrétaire Général du Rdpc et Ministre depuis plus de deux décennies donne à constater que le RDPC s’arroge désormais les compétences et prérogatives du Conseil Constitutionnel et d’Elecam dont la quasi-totalité des membres est constituée de ses militants.

On pouvait tolérer les errements des sorties abracadabrantesques du Ministre ATANGA Nji sous la circonstance atténuante que le ministère qu’il dirige coordonnait, il y a 16 ans encore, les processus électoraux.

Mais cette sortie de M. Grégoire OWONA laisse voir qu’on a franchi un nouveau palier, débloqué un niveau supérieur dans la violation des droits des citoyens.

Au FCC, cette sortie fébrile du Secrétaire général adjoint du Rdpc démontre que si le Rdpc avait encore la capacité statutaire d’investir un candidat, il aurait investi le Pr Maurice KAMTO qui a de réelles et très fortes chances de gagner la présidentielle d’octobre prochain.

L’autre mérite de cette sortie est que le RDPC, parti qui a construit la destruction et la faillite de notre pays depuis 4 décennies, fait enfin son coming-out; pour confirmer ce que l’opposition politique et la société civile dénoncent depuis longtemps à savoir sa main mise sur les processus électoraux.

Au FCC, nous prenons à témoin l’opinion publique sur le fait que nous n’avons donné à M. Gregoire OWONA, aucun mandat pour assurer du démarchage politique et sonder, pour notre compte les partis politiques qui seraient disponibles pour investir notre candidat. À titre de rappel, l’APC a été lancée pour réunir les organisations et compatriotes qui sont convaincus, comme nous, et comme M. Grégoire OWONA désormais, que Maurice KAMTO, est le futur président dont notre pays a besoin.

Gregoire OWONA, ses commensaux et commanditaires, doivent savoir que le peuple est prêt pour revendiquer et garder sa souveraineté. Et que son parti et l’administration qui le soutiennent doivent lire les signes de l’Histoire et revenir du bon côté tant qu’il est temps. Pour notre beau pays, le Cameroun.

Hon. Jean Michel Nintcheu

Député

Président national du Front pour le Changement du Cameroun (FCC)

Coordonnateur par intérim de l’APC