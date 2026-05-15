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FECAFOOT : nouveau siège inauguré, Lions Indomptables absents du Mondial - le paradoxe camerounais
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Dix places qualificatives pour l'Afrique au Mondial. Le Cameroun n'en a obtenu aucune. La réponse officielle : inaugurer un nouveau siège administratif à Warda. Le décalage est total.

Un bâtiment neuf pour un football en ruines

La Fédération Camerounaise de Football a inauguré en grande pompe son nouveau siège à Warda. Les discours officiels ont salué une « fierté pour le mouvement footballistique ». Les caméras ont filmé les façades, les espaces climatisés, la moquette neuve.

Pendant ce temps, les Lions Indomptables regarderont la prochaine Coupe du Monde depuis leur salon. Aucune qualification obtenue. Aucune explication structurelle fournie. Aucune feuille de route rendue publique.

L'humiliation sportive que les chiffres rendent impossible à nier

Le contexte mérite d'être posé avec précision. À l'époque où l'Afrique ne disposait que d'un seul ticket mondial, le Cameroun figurait parmi les nations qui arrachaient leur qualification. L'édition 1990 reste une référence continentale : premier quart de finale africain en Coupe du Monde.

Aujourd'hui, la FIFA alloue dix places qualificatives au continent africain. Dix. Le football camerounais n'en a conquis aucune. Des nations comme le Cap-Vert, dont le marché intérieur et les infrastructures sportives restent sans commune mesure avec ceux du Cameroun, valident leur billet pendant que les Lions déclinent.

Ce renversement de hiérarchie n'est pas un accident. Il est le produit d'un système.

Les raisons d'un déclin orchestré par l'inaction

Le déclin du football camerounais se définit comme la conséquence directe d'une gouvernance sportive déconnectée des exigences du terrain. Trois mécanismes sous-jacents l'alimentent.

Le premier est la priorité administrative sur le sportif. Les ressources humaines et financières de la fédération se concentrent sur l'institutionnel sièges, protocoles, représentations plutôt que sur la formation des joueurs, l'encadrement technique et les infrastructures de jeu.

Le deuxième est l'instabilité des sélections nationales. Le Cameroun a connu une succession de staffs techniques sans continuité de projet. Chaque cycle international repart de zéro. Aucune philosophie de jeu ne s'installe durablement.

Le troisième est l'absence d'un championnat national compétitif et crédible. Un vivier se construit sur un championnat intérieur fort. Le championnat camerounais souffre de problèmes chroniques : stades inadaptés, irrégularité des compétitions, faible couverture médiatique. Les meilleurs jeunes talents fuient vers l'Europe avant même d'avoir atteint leur maturité sportive.

Des enjeux qui dépassent le simple résultat sportif

L'absence de qualification mondiale prive le football camerounais d'une vitrine internationale majeure. Les partenaires commerciaux réévaluent leur engagement. Les équipementiers, les sponsors régionaux et les diffuseurs révisent leurs contrats à la baisse. Le cycle économique gravitant autour des Lions Indomptables se contracte.

Le risque est générationnel. Les jeunes footballeurs camerounais grandissent sans modèle de performance nationale. L'aspiration à porter le maillot des Lions perd de sa puissance symbolique. Dans un continent où la concurrence entre fédérations pour attirer des binationaux est féroce, le Cameroun perd du terrain face à des nations mieux organisées.

La FECAFOOT administre une fédération. Elle devrait piloter un projet sportif.

La vraie question que le siège de Warda ne posera jamais

Un bâtiment ne marque pas de but. Un bureau climatisé ne détecte pas un talent à Maroua ou à Kumba. La question que les responsables du football camerounais refusent de poser publiquement est pourtant simple : combien de places mondiales africaines le Cameroun devra-t-il encore manquer avant qu'une réforme structurelle de la gouvernance sportive soit engagée ?

La réponse appartient à des dirigeants qui ont, pour l'instant, choisi de répondre avec des inaugurations.

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