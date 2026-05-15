CAMEROUN :: Comment les militaires de la COPALCO sécurisent les examens scolaires dans la Région du Sud-Ouest :: CAMEROON

En ce mois de Mai, les élèves affrontent les examens de fin d’année sur toute l’étendue du territoire national. A l'école publique primaire de Bankigili dans le département du Fako, Région du Sud-Ouest, Cameroun, les 87 élèves inscrits ont répondu tous présents dans ce sous centre écrit.

Pour veiller au bon déroulement des épreuves, les militaires de la Compagnie des palmeurs de combat (Copalco) se sont déployés aussi bien à l'intérieur de l'établissement scolaire que dans des points stratégiques aux alentours. Objectif, sécuriser le périmètre afin de permettre aux élèves de travailler en toute sérénité.

Une mission qui rentre dans le long chapelet des Actions civilo-militaires de cette unité d'élite de la Marine nationale camerounaise.

Dans son déploiement, la Copalco collabore sur place avec les forces de première et deuxième catégorie que sont la police et la gendarmerie Pour un rendement plus optimal.



Pour le Lieutenant de vaisseau Landry Tamba, Commandant de la compagnie des palmeurs de combat (Copalco) basée à Isongo, dans l'arrondissement du West Coast, Idenau dans le Département FAKO « La COPALCO, compagnie des palmeurs de combat, est l'unité d'élite de la marine nationale, composante de la Forfumapco qui est la Force de Fusiliers Marins et de Palmeurs de Combat. Nos missions, la COPALCO est spécialisée dans la reconnaissance en profondeur et pour ce faire, nous utilisons des plongeurs de bord, des plongeurs démineurs, des palmeurs de combat et des fusiliers-marins commandos ».

A côté de ces missions de combat, il y a aussi les missions citoyennes qui rentrent Relation armé-nation dont Bakinguili est une illustration parfaite.

Dans les faits et le Lieutenant Tamba précise « Dans nos activités au quotidien, nous assurons la sécurisation des examens officiels tels que le Common Entrance. Par exemple, nous assurons la sécurité des écoles au quotidien. Nous avons nos marins déployés là-bas. Ils aident les enfants à traverser la route, à aller à l'école, à ralentir le trafic lorsque l'automobilisme est rapide. Nous récompensons les meilleurs élèves dans les écoles primaires et secondaires. Nous prenons aussi part à certaines activités physiques, des tournois, du football, de natation, du handball, du volleyball de la communauté. Nous assurons la sécurité de tous les événements et événements culturels dans la zone »

A la satisfaction de la population et la communauté éducative représentée par Elisabeth Mende epse Ebot, inspectrice de l'Education de Base du West Coast, Idenau «Je voudrais remercier la Copalco, car c'est l'une des unités qui a toujours été là pour nous. Si vous regardez le terrain de notre école, les enfants sont encore tout petits. C'est la Copalco qui se charge de nettoyer le terrain pour nous. En décembre, ils étaient là pour offrir des cadeaux aux enfants. Ils avaient leurs paquets de Noël. Je voudrais remercier le commandant, le capitaine Tamba, pour ce qu'il fait. Nous lui sommes très reconnaissants et nous pensons qu'il ne devrait pas s'arrêter à Bakingili, où il est basé, mais qu'il devrait étendre son action dans toute la West Coast».

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