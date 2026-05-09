CAMEROUN :: Kwedi Marion, 16 ans, tuée à Kotto : le chauffeur en fuite, la justice silencieuse :: CAMEROON

Kwedi Marion avait 16 ans. Elle rentrait d'une séance de révision. Un camion l'a accrochée, traînée sur 15 mètres, avant de fuir. Elle est morte à l'hôpital. Le chauffeur, lui, court toujours.

Les faits : Kotto, 6 mai 2026, entre 14h30 et 15h

Ce jour-là, Kwedi Marion, élève en Terminale C au Lycée de Makepe à Douala, quittait une session de révision avec ses camarades. Elle se trouvait sur une moto lorsqu'un camion, tentant de se faufiler dans la circulation, a accroché son vêtement.

Le drame s'est produit à Kotto, entre le carrefour des immeubles et la montée Happy Sport. Le véhicule l'a traînée sur près de 15 mètres avant de prendre la fuite. Un passant a conduit la jeune fille, alors agonisante, à l'hôpital de Bonamoussadi. Elle n'a pas survécu à ses blessures.

Une impunité structurelle sur les routes de Douala

L'accident mortel de Kotto n'est pas un incident isolé. Il s'inscrit dans un contexte de défaillance chronique de la sécurité routière dans les grandes artères de Douala. La cohabitation entre motos, poids lourds et piétons dans des zones à forte densité de circulation crée des conditions d'accidentalité élevée.

La fuite du chauffeur après l'impact révèle un réflexe bien documenté : la peur de la foule et l'absence de confiance dans un système judiciaire perçu comme imprévisible. Ce comportement est aggravé par le sentiment généralisé d'impunité dans les accidents de la route impliquant des poids lourds au Cameroun.

Un chauffeur interpellé puis libéré sans explication

Plusieurs témoins présents sur les lieux affirment que le véhicule impliqué serait la remorqueuse de la fourrière municipale de Douala. L'identification formelle du chauffeur n'a pas encore été confirmée officiellement.

Plus troublant : des sources proches du dossier, qui ont requis l'anonymat, affirment que le chauffeur présumé aurait été interpellé puis relâché. Aucune information officielle n'a été communiquée sur les circonstances de cette libération, ni sur l'autorité qui en aurait pris la décision.

Le délit de fuite après accident mortel se définit comme le fait de ne pas s'arrêter après avoir causé ou provoqué un accident, afin d'échapper à sa responsabilité pénale. Il constitue une circonstance aggravante dans la quasi-totalité des systèmes juridiques, dont celui du Cameroun.

Des caméras de surveillance sont installées sur cet axe de Kotto. Leur exploitation par la police ou la gendarmerie permettrait de disposer d'éléments matériels pour identifier le véhicule et son conducteur. À ce stade, aucune information ne confirme qu'une réquisition en ce sens a été émise.

Une famille sans réponse, une société sans garantie

L'issue judiciaire de cette affaire sera déterminante. Si le chauffeur n'est pas formellement inculpé, ce dossier rejoindra la longue liste des accidents mortels impunis à Douala. La famille de Kwedi Marion se retrouve doublement éprouvée : par le deuil d'abord, par l'incertitude judiciaire ensuite.

Cette affaire soulève une question de gouvernance urbaine. La présence présumée d'un véhicule municipal dans ce drame engage potentiellement la responsabilité des services publics de la ville. Si elle est confirmée, elle obligerait à revoir les protocoles d'exploitation et de contrôle des engins de la fourrière municipale.

Justice pour Marion : les images existent, il faut les regarder

Les caméras ont filmé. Le véhicule a une plaque. Des témoins ont parlé. Tout existe pour que la vérité soit établie. La question n'est plus technique. Elle est politique et morale : les autorités de Douala choisiront-elles d'ouvrir les yeux sur la mort de cette enfant de 16 ans ?

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