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MRC : Pourquoi Kamto a refusé les obsèques d'Ekane
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Maurice Kamto n'était pas là. L'absence du président national du MRC aux obsèques de Georges Anicet Ekane a provoqué une onde de choc dans l'opposition camerounaise. Le 12 mai 2026, le parti publie un communiqué officiel signé de sa main pour couper court aux rumeurs.

Ce que dit le communiqué du MRC

Le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun a publié depuis Yaoundé, le 12 mai 2026, un communiqué de clarification relatif aux obsèques de Georges Anicet Ekane. Le document est signé directement par Maurice Kamto, président national du parti.

Le MRC présente ses excuses aux militants et sympathisants. Il reconnaît que l'absence de son président a surpris, voire blessé, une partie de la base. Mais il fournit une explication en trois points précis.

Pourquoi Kamto n'a pas assisté aux funérailles

La raison centrale est politique, pas personnelle. Le MANIDEM, allié historique du MRC et formation politique directement liée au défunt Georges Anicet Ekane, n'a pas été associé à l'organisation des obsèques. Le parti de Kamto a estimé que participer à une cérémonie qui marginalisait délibérément son allié revenait à cautionner cette mise à l'écart.

Le MRC formule ce choix comme un acte de cohérence politique. Être présent symboliquement dans une cérémonie dont son partenaire était exclu aurait constitué, selon lui, une trahison de ses engagements.

Le communiqué précise également que le parti a refusé toute récupération ou instrumentalisation de cet événement douloureux. La famille biologique du défunt a conservé la primauté dans l'organisation des funérailles une limite que le MRC dit avoir respectée.

Une controverse politique

L'opposition camerounaise fonctionne sur des alliances fragiles, souvent construites autour de figures individuelles plutôt que de programmes partagés. La mort de Georges Anicet Ekane, militant historique, a révélé la fragilité de ces coalitions.

Quand une cérémonie funèbre devient un espace de compétition entre formations politiques, l'absence ou la présence de chaque leader prend une dimension symbolique disproportionnée. Sur les réseaux sociaux, chaque interprétation circule sans vérification. Le MRC a attendu 24 heures avant de répondre un délai court dans la temporalité politique, mais suffisant pour laisser les accusations s'installer.

La clarification politique du MRC est aussi un outil de gestion de crise interne. En signant lui-même le document, Maurice Kamto assume personnellement la décision et évite qu'elle soit attribuée à une frange du parti.

La crédibilité de Kamto comme figure de rassemblement est en jeu. Son image repose sur une posture d'intégrité et de cohérence. Ce communiqué tente de transformer une apparence d'abandon en démonstration de loyauté envers ses alliés. L'exercice est risqué.

Cet épisode illustre une réalité structurelle de l'opposition politique au Cameroun : elle peine à séparer le deuil personnel de la compétition partisane. Tant que les funérailles de figures militantes deviennent des arènes d'influence, la construction d'une opposition unie restera fragile.

Le communiqué du MRC répond à une crise d'image. Mais la vraie question reste ouverte : l'opposition camerounaise est-elle capable de gérer ses solidarités internes sans que chaque décision individuelle devienne une bombe politique ? La réponse que donnera Maurice Kamto dans les prochaines semaines sera plus révélatrice que n'importe quel communiqué.

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