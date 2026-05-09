CAMEROUN :: Funérailles Niat Njifenji : Bangangté se mobilise pour un adieu d'État historique :: CAMEROON

Bangangté se prépare à accueillir des milliers de personnes. La ville natale de Marcel Niat Njifenji devient, le temps d'un week-end, le centre de gravité du deuil national camerounais. Les autorités ont enclenché la vitesse supérieure.

Une inspection ministérielle au cœur du dispositif

Le 8 mai 2026, Célestine Ketcha Courtès, ministre de l'Habitat et du Développement urbain, s'est rendue à Bangangté. Elle était accompagnée des autorités régionales et locales. L'objectif : vérifier l'état des routes, des aires de stationnement et des sites stratégiques destinés à recevoir des personnalités de haut rang.

Cette visite de terrain illustre l'ampleur du protocole d'État déployé autour des funérailles de Niat Njifenji. La présence d'une ministre en déplacement officiel signale que le gouvernement camerounais traite cet événement comme une priorité nationale. La cérémonie est prévue pour le week-end prochain.

Un dispositif sécuritaire nocturne inédit

Les préparatifs ne se limitent pas aux heures ouvrables. Une inspection nocturne a été conduite pour évaluer l'éclairage public et les dispositifs de sécurité. Cette démarche révèle une logistique anticipée sur deux plans distincts : la visibilité et la protection des délégations.

Le deuil national au Cameroun implique des protocoles rigoureux dès lors que le défunt a occupé une fonction constitutionnelle majeure. En tant qu'ancien président du Sénat, Niat Njifenji bénéficie du statut de dignitaire de premier rang. Ce statut conditionne l'ensemble du dispositif déployé par l'État.

Bangangté, ville-symbole d'un hommage national

La ville du département du Ndé, dans la région de l'Ouest, n'est pas un choix anodin. Bangangté est la terre d'origine du défunt. Organiser les cérémonies funèbres officielles dans cette ville constitue un acte à fort contenu symbolique. Il ancre la mémoire d'un homme d'État dans son terroir.

Les autorités locales affirment que la ville est pleinement opérationnelle pour recevoir dignitaires et visiteurs. Cette déclaration engage leur responsabilité directe dans la réussite logistique d'un événement qui sera suivi au-delà des frontières camerounaises.

Dans les prochains mois, les funérailles nationales du Cameroun testeront la capacité de l'État à gérer un événement protocolaire de grande ampleur en dehors de Yaoundé. La réussite ou l'échec logistique de cette cérémonie influencera la perception de l'efficacité administrative régionale.

L'ancien président du Sénat incarnait une génération politique fondatrice. Son départ pose, en creux, la question de la recomposition des équilibres au sein du régime. Les prochaines années diront si sa disparition modifie les rapports de force au Sénat et au-delà.

Un adieu qui dépasse les frontières

Bangangté sera, l'espace d'un week-end, bien plus qu'une ville de province. Elle deviendra le miroir d'un État qui entend honorer ses figures tutélaires avec tout l'apparat institutionnel disponible. Reste une question fondamentale : comment une nation prépare-t-elle l'après d'un homme qui a structuré ses institutions pendant des décennies ?

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