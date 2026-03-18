Camer.be
Cavayé Yéguié : les bourdes qui expliquent son départ de la présidence de l'Assemblée
CAMEROUN :: POLITIQUE

CAMEROUN :: Cavayé Yéguié : les bourdes qui expliquent son départ de la présidence de l'Assemblée :: CAMEROON

"Les bourdes de Cavayé Yéguié dans ses discours étaient de trop." Cette phrase d'Hubert Mvolo dans l'émission Le Grand Soir sur Info TV éclaire d'un jour nouveau le remplacement du président de l'Assemblée nationale. La troisième personnalité de l'État quitte son poste après des décennies de mandat.

Le départ d'un pilier des institutions

Cavayé Yéguié occupait la fonction de président de l'Assemblée nationale du Cameroun depuis 1992. Il était ainsi la troisième personnalité de la République dans l'ordre protocolaire. Son mandat s'étendait sur plus de trois décennies, un record de longévité institutionnelle.

La troisième personnalité de la République se définit comme la personne occupant le troisième rang dans la hiérarchie protocolaire de l'État, après le président et le vice-président ou le Premier ministre selon les pays. Au Cameroun, cette fonction revient au président de l'Assemblée nationale.

Son départ récent a suscité de nombreuses interrogations. Les explications officielles évoquent un renouvellement générationnel et une promotion des femmes. Mais l'analyse d'Hubert Mvolo propose une lecture différente des événements.

Des bourdes répétées qui ont terni l'image

Selon Hubert Mvolo, chroniqueur sur Info TV, les discours de Cavayé Yéguié posaient problème. À chaque occasion, la troisième personnalité de la République se faisait couper la parole au cours des cérémonies. Ces incidents répétés contribuaient à ternir l'image de la République.

Un discours se définit comme une prise de parole publique prononcée lors d'une cérémonie officielle. Pour une personnalité de ce rang, chaque intervention est scrutée et porte la voix de l'institution qu'elle représente. Les incidents à répétition deviennent donc un problème institutionnel.

Les bourdes évoquées par le chroniqueur ne sont pas précisées. Mais leur accumulation aurait fini par peser dans la décision de remplacer Cavayé Yéguié. L'image de la République passe par celle de ses représentants les plus éminents.

Les mécanismes d'une communication présidentielle

La communication institutionnelle obéit à des règles strictes. Chaque prise de parole d'un haut responsable est préparée, calibrée, répétée. Quand une personnalité de ce rang multiplie les incidents, elle expose l'institution à des critiques et à des moqueries.

Le fait d'être coupé la parole en pleine cérémonie constitue un incident grave. Il révèle soit un problème de maîtrise des protocoles, soit une perte d'autorité. Dans les deux cas, l'image de la fonction s'en trouve affaiblie.

Hubert Mvolo affirme que "ce changement n'a rien à voir avec la promotion de la jeunesse ou des femmes". Cette phrase écarte les explications officielles du remplacement. Elle suggère que les véritables raisons sont ailleurs, du côté des discours et de leur réception.

Les conséquences pour l'institution parlementaire

À court terme, le départ de Cavayé Yéguié marque une rupture dans le paysage institutionnel camerounais. Son successeur devra incarner la fonction avec plus de rigueur. Les attentes en matière de communication seront élevées. Plus aucune bourde ne sera tolérée.

Une page qui se tourne

Cavayé Yéguié quitte la présidence de l'Assemblée nationale après trente-trois ans de mandat. L'explication officielle parle de renouvellement. L'analyse d'Hubert Mvolo évoque des bourdes répétées et une image ternie.

Les discours de la troisième personnalité de la République étaient régulièrement interrompus. Ces incidents, accumulés, auraient fini par justifier un changement. La communication institutionnelle est devenue un enjeu majeur de la vie politique.

Une question demeure : le nouveau président de l'Assemblée nationale saura-t-il incarner la fonction avec plus de rigueur et éviter les écueils qui ont coûté son poste à son prédécesseur ?

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

#cavayeyeguié #cameroun #assembléenationale #discours #politique #institutions #république #infotv #legrandsoir #hubertmvolo

Lire aussi dans la rubrique POLITIQUE

Cavayé Yéguié : les bourdes qui expliquent son départ de la présidence de l'Assemblée
Le nouveau président du Sénat, successeur constitutionnel de Paul Biya
Le lamido de Rey- Bouba élu nouveau président du sénat
Théodore Datouo à l'Assemblée nationale : le pari de la continuité
Mort d'Anicet Ekane : le MANIDEM et la famille accusent l'État camerounais d'assassinat
Mandat des députés camerounais : la prorogation obligatoire que personne n'anticipait
Municipales à Saint-Denis : les socialistes bombent le torse face aux Insoumis
Congo : 50 000 dollars pour des influenceuses quand les retraités congolais crèvent
Attestation de conformité fiscale : le FDC alerte sur un risque d'exclusion massive aux élections
Assemblée nationale : Marlyse Soppo Toute devient doyenne d'âge, un tournant protocolaire
Anicet Ekane inhumé le 25 avril 2026, 145 jours après sa mort au SED
Âge du vote au Cameroun : Ateki Caxton écrit à Paul Biya pour l'abaisser à 18 ans
Devenez Rédacteur

Les + récents

18:29
Humanitaire : L'ONG Défense de la langue française équipe des centres de santé en zone rurale

Humanitaire : L'ONG Défense de la langue française équipe des centres de santé en zone rurale
16:31
Cavayé Yéguié : les bourdes qui expliquent son départ de la présidence de l'Assemblée

Cavayé Yéguié : les bourdes qui expliquent son départ de la présidence de l'Assemblée
16:02
Affaire Martinez Zogo : la famille alerte sur des tentatives de libération du principal suspect

Affaire Martinez Zogo : la famille alerte sur des tentatives de libération du principal suspect
14:48
Une adolescente décapitée à Banganté, les autorités ouvrent une enquête

Une adolescente décapitée à Banganté, les autorités ouvrent une enquête
13:42
Le nouveau président du Sénat, successeur constitutionnel de Paul Biya

Le nouveau président du Sénat, successeur constitutionnel de Paul Biya

POLITIQUE :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

MBOU MBOU EMILE ancien Lion Indomptable...l'entretien avec Sopieprod
Christophe TAPA DE LA CCFNA dévoile les contours d'un événement fédérateur
PIERRE LECHANTRE en entretien avec Hilaire SOPIE
FESTAFRIC 2025 REPORTAGE SIGNE Hilaire SOPIE
Sa Majesté CECILE HENRIETTE installée ce jour à Paris

évènement

Vidéo

Assassinat d'Anicet Ekanè : les révélations de sa sœur
Valsero rend hommage à Anicet Ekanè et analyse le peuple camerounais à Bruxelles
Marianne Ekanè interpelle Nathalie Yamb
Issa Tchiroma se proclame vainqueur et propose une transition pacifique
Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité

L'actualité en vidéo