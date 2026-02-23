Mort d'Anicet Ekane au Cameroun : le cri de colère de Maurice Kamto :: CAMEROON

Le 1er décembre 2025, Anicet Ekane, président du Manidem et figure historique de l'opposition camerounaise, est décédé en détention au Secrétariat d'État à la Défense (SED) à Yaoundé . Il avait 74 ans et souffrait de pathologies respiratoires et cardiaques graves .

Le leader du Manidem arrêté après la présidentielle

Anicet Ekane avait été interpellé le 24 octobre 2025 à Douala, quelques jours après la proclamation des résultats de l'élection présidentielle . Il était accusé d'"hostilité envers la patrie" et d'"incitation à la révolte", des chefs d'accusation que ses avocats qualifiaient de "dossier vide" . Il soutenait la candidature d'Issa Tchiroma Bakary, opposant en exil qui revendiquait la victoire .

L'extracteur d'oxygène confisqué malgré les alertes

Selon son parti et ses proches, Anicet Ekane avait besoin d'un extracteur d'oxygène en permanence depuis sa contamination au Covid-19 . Les autorités lui ont confisqué cet appareil vital . Le Manidem et sa famille ont multiplié les alertes pour réclamer son transfert à l'hôpital, sans obtenir de réponse favorable . Le 28 novembre, il avait frôlé la mort lors d'un malaise au tribunal militaire .

Le 21 février 2026, Maurice Kamto brise le silence

Près de trois mois après le drame, le président national du MRC, Maurice Kamto, a livré une déclaration puissante sur ABK Radio web. Il dénonce un "traitement odieux" infligé à Anicet Ekane à la fin de sa vie, "la souillure abjecte de sa mémoire" et "le châtiment obscène" imposé à sa famille et ses proches. "Ce régime n'a pas respecté les choix politiques d'Anicet EKANE de son vivant, il doit respecter sa dignité d'être humain dans la mort", a-t-il martelé.

La mémoire d'un opposant et l'onde de choc politique

Le décès d'Anicet Ekane a suscité une vague d'émotion au Cameroun et à l'international. L'ACAT-France a demandé une enquête indépendante . Son amie Henriette Ekwe a exprimé sa colère sur RFI : "Anicet ne devait pas être en détention" . La famille, représentée par Me Hippolyte Meli et Emmanuel Simh, a dû batailler pendant des semaines pour obtenir la levée des scellés sur le corps, toujours bloqué à la morgue de l'hôpital central de Yaoundé début 2026 .

La question qui hante la conscience nationale

Alors que la conscience politique du pays reste marquée par cette mort en détention et que l'enquête promise par le gouvernement n'a pas livré ses conclusions, une question demeure : le Cameroun pourra-t-il un jour faire la lumière sur les circonstances exactes de la disparition d'Anicet Ekane et rendre justice à sa mémoire ?

