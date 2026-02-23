Camer.be
Corridors d'Afrique Centrale : L'OPA-AC en mode sensibilisation contre les pratiques anormales
CAMEROUN :: Corridors d'Afrique Centrale : L'OPA-AC en mode sensibilisation contre les pratiques anormales :: CAMEROON

Dans un contexte où les Etats de la zone CEMAC travaillent à une intégration  sous-régionale plus opérationnelle et à la fluidification des échanges commerciaux, l'Observatoire des Pratiques Anormales sur les corridors d'Afrique Centrale ( OPA- AC), était sur le terrain de la sensibilisation. 

Une semaine durant ( du 12 au 19 février  2026 ),  il s'est agi pour ce projet impulsé par la CEMAC, financé par l'Union Européenne et piloté par l'Institut Sous-régional de Statistique et d'Economie Appliquée (ISSEA),  en charge de l'exécution technique de l'OPA- AC, et dont le choix a été fait pour  garantir la neutralité des données, de sensibiliser le public sur les enjeux ressortissant aux pratiques anormales sur les conditions de la CEMAC.

Durant ce long périple sur les corridors,  l'OPA -AC a informé sur ses actions, écouté les protagonistes, non sans prendre des notes sur les impacts des pratiques anormales sur les corridors d'Afrique Centrale. Les corridors Douala - Kribi - Bangui et  Douala - Ndjamena ont été animés par les équipes de l'OPA- AC, déployées avec audace sur le terrain, malgré les réticences rencontrées ça et là.  

La campagne de sensibilisation était soutenue par la distribution des kits estampillés " ISSEA - OPA - UE CEMAC ", et comprenaient : des moustiquaires spécialement conçues pour les nuits des camionneurs dans leurs aires de repos ;  des lampes - torches multifonctionnelles ; des chasubles : des polos, des t-shirts, des casquettes, des sacs à dos. Ces kits ont été distribués aussi bien aux camionneurs qu'aux autorités administratives et sécuritaires rencontrées par les équipes de l'OPA- AC.

Le déploiement des équipes de l'OPA- AC a d'ailleurs été facilité par plusieurs autorités administratives, dont singulièrement le gouverneur de l'Adamaoua, Kildadi TAGUIEKE BOUKAR

Le patron de la région de l'Adamaoua, conscient du rôle primordial de son territoire de commandement sur le corridor Douala - Ndjamena, a toujours regardé le projet OPA - AC avec faveur. Et pour ce périple,  il n'a pas hésité à mettre à la disposition des équipes de l'Observatoire, quelques éléments des forces de défense, pour sa sécurité, de Ngaounderé jusqu'au poste - frontière Cameroun - Tchad, à Bogdibo, étant donné que la zone de Touboro dans la région du Nord, est qualifiée de "zone rouge " sur le plan sécuritaire, avec des risques de kidnappings avec demandes de rançons. 

Du transit douanier et portuaire, notamment les ports autonomes de Douala et Kribi,  du transport routier, des checks points, aux ponts bascules,  l'état des infrastructures routières et aux conditions d'exercice des camionneurs, pour ce qui est notamment des aires de repos, tous ces segments ont reçu la visite de  sensibilisation des équipes de l'OPA-AC.

