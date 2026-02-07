CAMEROUN :: Crise du Scanning à Douala : Transatlantic opère malgré la guerre des institutions :: CAMEROON

Alors que Transatlantic D affirme poursuivre « sereinement » ses activités, le Port de Douala est en réalité le théâtre d'un conflit souterrain aux enjeux colossaux. Cette bataille pour le contrôle du scanning des marchandises oppose deux piliers de l'État camerounais, créant une paralysie préjudiciable aux opérateurs économiques.

Un conflit institutionnel aux racines profondes

D'un côté, le Port Autonome de Douala (PAD) estime que le contrat de l'ancien opérateur, le géant suisse SGS, a pris fin. Il a donc installé Transatlantic D. De l'autre, le ministère des Finances considère que la mission, liée aux recettes douanières, relève de sa souveraineté et que l'accord avec SGS court jusqu'en 2032. Cette contradiction a généré un imbroglio juridique où les notes officielles se contredisent, entre un Premier ministre ordonnant une reprise et une présidence qui aurait acté un retrait.

Les milliards cachés derrière les scanners

L'enjeu dépasse largement une simple passation de contrat. Il s'agit du contrôle d'une fonction critique dans la lutte contre la fraude, qui priverait l'État de recettes vitales. L'efficacité de cette chaîne de contrôle détermine la crédibilité de la modernisation portuaire camerounaise et son attractivité pour le commerce régional.

Qui gouvernera l'économie réelle ?

Cette crise est un révélateur des tensions dans la gouvernance des biens publics. La résolution de ce conflit institutionnel déterminera quelle autorité, portuaire ou fiscale, pilote la sécurisation des frontières économiques du pays. Cette bataille pour un scanner marque-t-elle l'émergence d'un nouveau rapport de force dans la gestion des infrastructures stratégiques au Cameroun?

