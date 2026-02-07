Camer.be
Crise du Scanning à Douala : Transatlantic opère malgré la guerre des institutions
CAMEROUN :: ECONOMIE

CAMEROUN :: Crise du Scanning à Douala : Transatlantic opère malgré la guerre des institutions :: CAMEROON

Alors que Transatlantic D affirme poursuivre « sereinement » ses activités, le Port de Douala est en réalité le théâtre d'un conflit souterrain aux enjeux colossaux. Cette bataille pour le contrôle du scanning des marchandises oppose deux piliers de l'État camerounais, créant une paralysie préjudiciable aux opérateurs économiques.

Un conflit institutionnel aux racines profondes

D'un côté, le Port Autonome de Douala (PAD) estime que le contrat de l'ancien opérateur, le géant suisse SGS, a pris fin. Il a donc installé Transatlantic D. De l'autre, le ministère des Finances considère que la mission, liée aux recettes douanières, relève de sa souveraineté et que l'accord avec SGS court jusqu'en 2032. Cette contradiction a généré un imbroglio juridique où les notes officielles se contredisent, entre un Premier ministre ordonnant une reprise et une présidence qui aurait acté un retrait.

Les milliards cachés derrière les scanners

L'enjeu dépasse largement une simple passation de contrat. Il s'agit du contrôle d'une fonction critique dans la lutte contre la fraude, qui priverait l'État de recettes vitales. L'efficacité de cette chaîne de contrôle détermine la crédibilité de la modernisation portuaire camerounaise et son attractivité pour le commerce régional.

Qui gouvernera l'économie réelle ?

Cette crise est un révélateur des tensions dans la gouvernance des biens publics. La résolution de ce conflit institutionnel déterminera quelle autorité, portuaire ou fiscale, pilote la sécurisation des frontières économiques du pays. Cette bataille pour un scanner marque-t-elle l'émergence d'un nouveau rapport de force dans la gestion des infrastructures stratégiques au Cameroun?

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

#Douala #Cameroun #Port #Logistique #Scanning #Transatlantic #SGS #Economie #Afrique #Commerce

Lire aussi dans la rubrique ECONOMIE

Crise du Scanning à Douala : Transatlantic opère malgré la guerre des institutions
Port de Douala paralysé : la crise du scanning coûte 250 milliards au Cameroun
Cameroun : pourquoi le modèle économique actuel étouffe l'émergence du pays
Crise à Camtel : l'opérateur public camerounais dominé par Orange et MTN ?
Crise au Port de Douala : un conflit de facturation paralyse l'économie camerounaise
La dette silencieuse du Cameroun : quand l’avenir de la jeunesse est signé par décret
Endettement du Cameroun : le ministre Motaze défend sa gestion face aux critiques
Scandale des scanners camerounais : un contrat opaque au cœur d’une polémique tenace
Aliko Dangote veut exploiter la potasse du Congo : un géant africain à l'assaut des engrais
Scanning au Port de Douala : Le ministre des Finances sonne l'alarme budgétaire
Anciens créanciers, mais nouvel emballage : 274 millions d'euros - l'irritation de Paris
La crise de la dette publique menace le paiement des fonctionnaires
Devenez Rédacteur

Les + récents

16:29
Démenti officiel : une fausse subvention pour 27 000 entrepreneurs circule à nouveau

Démenti officiel : une fausse subvention pour 27 000 entrepreneurs circule à nouveau
11:08
Crise du Scanning à Douala : Transatlantic opère malgré la guerre des institutions

Crise du Scanning à Douala : Transatlantic opère malgré la guerre des institutions
08:16
Terrains et Biens Immobiliers à Vendre à Yaoundé et Environs

Terrains et Biens Immobiliers à Vendre à Yaoundé et Environs
18:12
Nécrologie : L'avocate Faustine Fotso quitte tragiquement les prétoires

Nécrologie : L'avocate Faustine Fotso quitte tragiquement les prétoires
18:10
Le Groupe français Canal + va récompenser Info TV, Canal 2 International et Équinoxe TV

Le Groupe français Canal + va récompenser Info TV, Canal 2 International et Équinoxe TV

ECONOMIE :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

MBOU MBOU EMILE ancien Lion Indomptable...l'entretien avec Sopieprod
Christophe TAPA DE LA CCFNA dévoile les contours d'un événement fédérateur
PIERRE LECHANTRE en entretien avec Hilaire SOPIE
FESTAFRIC 2025 REPORTAGE SIGNE Hilaire SOPIE
Sa Majesté CECILE HENRIETTE installée ce jour à Paris

évènement

Vidéo

Assassinat d'Anicet Ekanè : les révélations de sa sœur
Valsero rend hommage à Anicet Ekanè et analyse le peuple camerounais à Bruxelles
Marianne Ekanè interpelle Nathalie Yamb
Issa Tchiroma se proclame vainqueur et propose une transition pacifique
Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité

L'actualité en vidéo