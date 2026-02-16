Camer.be
Garoua : 10 301 comprimés illégaux saisis par les douanes camerounaises
CAMEROUN :: SOCIETE

Garoua : 10 301 comprimés illégaux saisis par les douanes camerounaises :: CAMEROON

Les autorités douanières camerounaises viennent de frapper un grand coup à Garoua. Une opération d'envergure a permis d'intercepter plus de 10 301 comprimés psychotropes et aphrodisiaques prohibés, destinés à inonder le marché local.

Une saisie record qui alerte

L'ampleur de cette interception révèle l'existence d'un réseau structuré d'importation illégale. Parmi les produits saisis figurent des substances aux noms évocateurs : Black Diamond, Hygra, Afrodanil et Hiegra 300. Tous ont un point commun : ils ne disposent d'aucun agrément sanitaire au Cameroun.

Aux comprimés s'ajoutent 1 730 sachets de produits présentés comme des stimulants sexuels. Sexy Coffee, Magic Man ou encore Oral Jelly Tekagra circulent sur le marché noir, échappant à tout contrôle pharmaceutique.

Des risques sanitaires majeurs

Ces produits aphrodisiaques non réglementés représentent une menace directe pour la santé publique. Sans traçabilité ni certification, leur composition reste inconnue. Les consommateurs s'exposent à des effets secondaires graves : troubles cardiaques, interactions médicamenteuses dangereuses, intoxications.

Les autorités sanitaires camerounaises multiplient les mises en garde depuis plusieurs années. Mais la demande persiste, alimentée par des circuits de distribution parallèles difficiles à démanteler.

Un commerce qui défie la régulation

Cette opération à Garoua s'inscrit dans une lutte plus large contre le trafic de médicaments contrefaits. Les douanes camerounaises intensifient leurs contrôles aux points d'entrée du territoire, particulièrement dans le nord du pays où transitent de nombreuses marchandises en provenance du Nigeria et du Tchad.

Le marché des stimulants sexuels illégaux prospère grâce à des prix attractifs et une disponibilité immédiate. Mais cette accessibilité se paie au prix fort : absence de dosage fiable, substances toxiques, effets imprévisibles.

Les enjeux d'une répression nécessaire

Au-delà de l'aspect sanitaire, ces saisies soulèvent la question de la régulation pharmaceutique en Afrique centrale. Comment empêcher l'afflux massif de produits non homologués quand la demande reste forte et les frontières poreuses ?

Les autorités camerounaises misent sur la sensibilisation et le renforcement des capacités de contrôle. Mais sans une action coordonnée à l'échelle régionale, les trafiquants continueront d'exploiter les failles du système.

Cette interception à Garoua constitue une victoire tactique. Reste à savoir si elle marquera un tournant durable dans la guerre contre les médicaments illicites. La question demeure : combien de cargaisons similaires échappent encore aux contrôles douaniers ?

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

#DouanesCameroun #SantePubique #GarouaCameroun #MedicamentsIllegaux #TrafficPharma #SecurityCameroon #AfriqueCentrale #ControleDouanier #SaisieDrogue #ReglementationSante

Lire aussi dans la rubrique SOCIETE

Samuel Eto’o à Pascal Siakam : « À toi, Pascal Siakam, mon petit frère"
Garoua : 10 301 comprimés illégaux saisis par les douanes camerounaises
Accident mortel station BP Cité : piéton tué par camion-citerne en fuite
Shanda Tonme demande l’ouverture d’une enquête sur les faux diplômes à l’université de Maroua
Industrie : le Groupe Hoballah met à l’honneur plus de 270 travailleurs médaillés
Fête de la jeunesse: Aux pas de la résilience et de l’excellence scolaire à Bandjoun
Fête de la jeunesse:La Fondation Chantal Biya éduque par le divertissement avec «Dodi la tortue"
SUPER HELI PREMIUM : PRENEZ LES COMMANDES DU CRASH SUR SUPERGOOAL.CM !
Corridors d’Afrique Centrale : l’OPA-AC restitue ses enquêtes sur les pratiques anormales
Bertoua : un commerçant assassiné dans sa boutique, la violence urbaine s'intensifie
Affaire Madame Demontreuil : Le vigile Mamadou Bada arrêté à Garoua
Limbe : Deux policiers meurent dans un accident de camion suspect à Karata
Devenez Rédacteur

Les + récents

00:00
Consty Eka est mort à Abidjan : disparition du « Roi de la Télé » camerounais

Consty Eka est mort à Abidjan : disparition du « Roi de la Télé » camerounais
22:19
Bruxelles s’apprête à vibrer au rythme de l’Afrique et de sa diaspora.

Bruxelles s’apprête à vibrer au rythme de l’Afrique et de sa diaspora.
17:00
Samuel Eto’o à Pascal Siakam : « À toi, Pascal Siakam, mon petit frère"

Samuel Eto’o à Pascal Siakam : « À toi, Pascal Siakam, mon petit frère"
16:33
Garoua : 10 301 comprimés illégaux saisis par les douanes camerounaises

Garoua : 10 301 comprimés illégaux saisis par les douanes camerounaises
16:00
Merline KWATCHO, marraine d’exception : l’élégance discrète au service de la culture en diaspora

Merline KWATCHO, marraine d’exception : l’élégance discrète au service de la culture en diaspora

SOCIETE :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

MBOU MBOU EMILE ancien Lion Indomptable...l'entretien avec Sopieprod
Christophe TAPA DE LA CCFNA dévoile les contours d'un événement fédérateur
PIERRE LECHANTRE en entretien avec Hilaire SOPIE
FESTAFRIC 2025 REPORTAGE SIGNE Hilaire SOPIE
Sa Majesté CECILE HENRIETTE installée ce jour à Paris

évènement

Vidéo

Assassinat d'Anicet Ekanè : les révélations de sa sœur
Valsero rend hommage à Anicet Ekanè et analyse le peuple camerounais à Bruxelles
Marianne Ekanè interpelle Nathalie Yamb
Issa Tchiroma se proclame vainqueur et propose une transition pacifique
Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité

L'actualité en vidéo