Garoua : 10 301 comprimés illégaux saisis par les douanes camerounaises

Les autorités douanières camerounaises viennent de frapper un grand coup à Garoua. Une opération d'envergure a permis d'intercepter plus de 10 301 comprimés psychotropes et aphrodisiaques prohibés, destinés à inonder le marché local.

Une saisie record qui alerte

L'ampleur de cette interception révèle l'existence d'un réseau structuré d'importation illégale. Parmi les produits saisis figurent des substances aux noms évocateurs : Black Diamond, Hygra, Afrodanil et Hiegra 300. Tous ont un point commun : ils ne disposent d'aucun agrément sanitaire au Cameroun.

Aux comprimés s'ajoutent 1 730 sachets de produits présentés comme des stimulants sexuels. Sexy Coffee, Magic Man ou encore Oral Jelly Tekagra circulent sur le marché noir, échappant à tout contrôle pharmaceutique.

Des risques sanitaires majeurs

Ces produits aphrodisiaques non réglementés représentent une menace directe pour la santé publique. Sans traçabilité ni certification, leur composition reste inconnue. Les consommateurs s'exposent à des effets secondaires graves : troubles cardiaques, interactions médicamenteuses dangereuses, intoxications.

Les autorités sanitaires camerounaises multiplient les mises en garde depuis plusieurs années. Mais la demande persiste, alimentée par des circuits de distribution parallèles difficiles à démanteler.

Un commerce qui défie la régulation

Cette opération à Garoua s'inscrit dans une lutte plus large contre le trafic de médicaments contrefaits. Les douanes camerounaises intensifient leurs contrôles aux points d'entrée du territoire, particulièrement dans le nord du pays où transitent de nombreuses marchandises en provenance du Nigeria et du Tchad.

Le marché des stimulants sexuels illégaux prospère grâce à des prix attractifs et une disponibilité immédiate. Mais cette accessibilité se paie au prix fort : absence de dosage fiable, substances toxiques, effets imprévisibles.

Les enjeux d'une répression nécessaire

Au-delà de l'aspect sanitaire, ces saisies soulèvent la question de la régulation pharmaceutique en Afrique centrale. Comment empêcher l'afflux massif de produits non homologués quand la demande reste forte et les frontières poreuses ?

Les autorités camerounaises misent sur la sensibilisation et le renforcement des capacités de contrôle. Mais sans une action coordonnée à l'échelle régionale, les trafiquants continueront d'exploiter les failles du système.

Cette interception à Garoua constitue une victoire tactique. Reste à savoir si elle marquera un tournant durable dans la guerre contre les médicaments illicites. La question demeure : combien de cargaisons similaires échappent encore aux contrôles douaniers ?

