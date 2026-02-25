Camer.be
Mort d'Anicet Ekane : l'autopsie conclut à une mort naturelle, le Mindef dédouane la gendarmerie
CAMEROUN :: POLITIQUE

CAMEROUN :: Mort d'Anicet Ekane : l'autopsie conclut à une mort naturelle, le Mindef dédouane la gendarmerie :: CAMEROON

Le ministère camerounais de la Défense a communiqué ce 24 février 2026 sur la mort d'Anicet Ekane. Selon le colonel Atonfack, porte-parole du Mindef, l'autopsie réalisée par un collège d'experts conclut à une absence totale de lésions traumatiques. Le rapport évoque des "graves pathologies" ayant emporté un patient présentant de lourds antécédents médicaux.

L'opposant, âgé de 74 ans, est décédé le 1er décembre 2025 au Centre Médical Militaire de la Gendarmerie Nationale à Yaoundé. Son corps était resté confisqué depuis cette date, provoquant l'indignation du MANIDEM et de nombreuses organisations de défense des droits humains.

Les circonstances de l'interpellation

Pour comprendre cette affaire, il faut revenir sur le contexte de l'arrestation. Selon le communiqué du Mindef, Anicet Ekane a été interpellé pour son implication présumée dans des "manifestations violentes" à Douala. Ces troubles seraient survenus avant et après la publication des résultats de l'élection présidentielle du 12 octobre 2025.

Au moment de son décès, une enquête judiciaire était en cours. L'opposant se trouvait en garde à vue dans le cadre de cette procédure. Le communiqué précise que la mort d'Anicet Ekane est survenue alors que l'enquête suivait normalement son cours.

Le protocole d'autopsie passé au crible

Le décryptage du rapport médical révèle un dispositif inédit. L'autopsie n'a pas été réalisée localement. Des examens complémentaires ont été effectués au Centre Universitaire Romand de Médecine Légale en Suisse, une référence en la matière.

Le collège d'experts était composé d'un professeur et de deux docteurs en médecine. Leur rapport a été remis au Commissaire du Gouvernement près le Tribunal Militaire de Yaoundé le 23 février 2026. Ses conclusions sont sans ambiguïté : aucune lésion traumatique, des pathologies graves, une mort naturelle.

La levée des scellés et ses implications

À court terme, ce rapport a permis une décision immédiate. Le Commissaire du Gouvernement a ordonné la levée des scellés le jour même de la réception du document. Le corps a été mis à disposition des ayants droit par la Direction de l'Hôpital Central de Yaoundé, mettant fin à trois mois de confiscation.

À long terme, les conséquences sont multiples. D'un point de vue judiciaire, l'affaire est close : la thèse de l'exécution extrajudiciaire est officiellement écartée. D'un point de vue politique, le communiqué du Mindef entend clore une polémique qui enflammait l'opposition et une partie de l'opinion depuis décembre.

Un conflit d'interprétation persistant

Reste que les accusations du MANIDEM, qui dénonçait une "froide mise à mort" et une "profanation", contrastent violemment avec cette version médicale. L'opposition camerounaise a déjà fait savoir qu'elle ne se satisferait pas de ces conclusions, malgré la caution scientifique suisse. Entre autopsie officielle et témoignages militants, deux vérités s'affrontent. Laquelle l'opinion publique retiendra-t-elle ?

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

#Cameroun #AnicetEkane #Mindef #Autopsie #Justice #Opposition #MANIDEM #Suisse #Verite #Politique

Lire aussi dans la rubrique POLITIQUE

Mort d'Anicet Ekane : l'autopsie conclut à une mort naturelle, le Mindef dédouane la gendarmerie
Après trois mois de confiscation, le corps d'Anicet Ekane restitué à sa famille
Le corps d'Anicet Ekane enfin rendu à sa famille
Mort d'Anicet Ekane au Cameroun : le cri de colère de Maurice Kamto
Une révision constitutionnelle contestée après la présidentielle 2025
Maurice Kamto dénonce la confiscation du corps d'Anicet Ekane par l'État
DENUNCIATION OF THE CONFISCATION OF THE MORTAL REMAINS OF ANICET EKANE BY THE AUTHORITIES
MRC : Okala Ebode, cofondateur, attaque son exclusion en justice ; audience le 26 février 2026
31 prisonniers politiques du MRC libérés, Kamto les reçoit à Yaoundé
Le palais d'Etoudi silencieux sur les déportations américaines
Paul Biya gouverne par le flou et repousse les élections
RDPC : Les jeunes menacent de tout casser si le parti impose ses candidats
Devenez Rédacteur

Les + récents

01:14
Mort d'Anicet Ekane : l'autopsie conclut à une mort naturelle, le Mindef dédouane la gendarmerie

Mort d'Anicet Ekane : l'autopsie conclut à une mort naturelle, le Mindef dédouane la gendarmerie
21:32
Cameroun : 2,5 tonnes de drogue détruites à Douala, une opération record

Cameroun : 2,5 tonnes de drogue détruites à Douala, une opération record
19:10
l’histoire de CAMAIR-Co : L’oiseau qui ne décolle pas

l’histoire de CAMAIR-Co : L’oiseau qui ne décolle pas
16:15
Après trois mois de confiscation, le corps d'Anicet Ekane restitué à sa famille

Après trois mois de confiscation, le corps d'Anicet Ekane restitué à sa famille
15:38
El Mencho abattu : comment une trahison amoureuse a fait tomber le chef du cartel CJNG

El Mencho abattu : comment une trahison amoureuse a fait tomber le chef du cartel CJNG

POLITIQUE :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

MBOU MBOU EMILE ancien Lion Indomptable...l'entretien avec Sopieprod
Christophe TAPA DE LA CCFNA dévoile les contours d'un événement fédérateur
PIERRE LECHANTRE en entretien avec Hilaire SOPIE
FESTAFRIC 2025 REPORTAGE SIGNE Hilaire SOPIE
Sa Majesté CECILE HENRIETTE installée ce jour à Paris

évènement

Vidéo

Assassinat d'Anicet Ekanè : les révélations de sa sœur
Valsero rend hommage à Anicet Ekanè et analyse le peuple camerounais à Bruxelles
Marianne Ekanè interpelle Nathalie Yamb
Issa Tchiroma se proclame vainqueur et propose une transition pacifique
Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité

L'actualité en vidéo