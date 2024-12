CAMEROUN :: Lambert Ngouanfo : Décès d'un journaliste chevronné de l'Agence France Presse et Africa News :: CAMEROON

Le monde du journalisme africain est en deuil. Lambert Ngouanfo, journaliste respecté et figure emblématique des médias continentaux, nous a quittés ce mardi soir vers 22 heures, suite à une maladie.

Professionnel reconnu, Lambert Ngouanfo était un pilier de l'information, travaillant simultanément pour plusieurs médias internationaux de renom. Sa carrière à l'Agence France Presse et son rôle de correspondant pour Africa News et TV5 Afrique témoignent de son expertise et de son engagement journalistique.

Ses collègues et la communauté médiatique pleurent aujourd'hui la perte d'un professionnel dont le travail a contribué à informer et éclairer le public sur des enjeux cruciaux. Sa rigueur et son professionnalisme resteront des références dans le monde du journalisme.

La disparition de Lambert Ngouanfo laisse un vide significatif dans le paysage médiatique africain. Son parcours illustre la passion et le dévouement nécessaires pour raconter les histoires qui comptent.