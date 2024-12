CAMEROUN :: Choupo-Moting rejoint la MLS : L'ancien attaquant du PSG et du Bayern signe aux New York Red Bulls :: CAMEROON

Transfert, MLS, Choupo-Moting, New York Red Bulls, Bayern Munich : l'attaquant camerounais Eric-Maxim Choupo-Moting ouvre un nouveau chapitre de sa carrière en rejoignant la Major League Soccer. Après avoir brillé dans les plus grands championnats européens, l'international aux 73 sélections (22 buts) apporte son expérience du plus haut niveau au championnat américain.

Libre depuis son départ du Bayern Munich en juin 2024, où il aura disputé 121 matchs pour 38 réalisations en quatre saisons, Choupo-Moting a choisi de relever un nouveau défi outre-Atlantique. Les New York Red Bulls s'offrent ainsi un joueur rompu aux exigences du très haut niveau, comme en témoigne son passage au PSG (51 matchs, 9 buts entre 2018 et 2020).

"Nous sommes ravis d'ajouter un joueur du calibre de Maxim à notre équipe", s'est enthousiasmé Jochen Schneider, le directeur sportif des Red Bulls. "Son expérience dans les meilleures ligues européennes sera très importante pour notre club en 2025 et au-delà."

À 34 ans, l'attaquant camerounais va découvrir son quatrième championnat majeur après la Bundesliga (Hambourg, Mayence, Schalke 04, Bayern), la Premier League (Stoke City) et la Ligue 1 (PSG). Polyvalent et doté d'un excellent jeu de tête, Choupo-Moting apporte une solution offensive supplémentaire aux Red Bulls dans leur quête de titre en MLS.