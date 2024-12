CAMEROUN :: Alice Nkom dans l’étau du pays des merveilles… :: CAMEROON

Maître Alice Nkom sait ce que signifie « le bris illégal de scellés », mais elle s’en moque. Pour elle, Paul Atanga Nji n’est pas un boa affamé qui pourrait lui faire peur, ni un moulinex qui fera d’elle des assaisonnements pour un ndolé. Alice est vraiment au pays des merveilles.

Le conte légendaire est actualisé, tropicalisé et même camerounisé. Il y a les nains et il y a Alice. Il y a Alice parmi les nains. Les nains ? Ce sont ceux qui ne peuvent pas grimper le « mont de Venus ». Le mont de Vénus est (selon ceux qui le connaissent mieux que moi) une cavité qui n’a qu’une seule entrée (selon les spécialistes) qui peut vous envoyer au septième ciel, mais très souvent au huitième enfer. Un orifice que les nains soumettent à la concurrence avec d’autres orifices plus haut (ou plus bas selon la position), avec lequel les pontifes, les potentats et les pontes tiennent le pouvoir par les couill…depuis quarante-deux ans. Alice est parmi les légats de cette confusion.

C’est Alice au pays des merveilles. Elle défend ceux qui sont rejetés parce qu’ils auront régulièrement ou occasionnellement confondu la nature et la contre-nature. Ceux-là se retrouvent jusqu’au palais présidentiel, munis de la merveilleuse autorisation de la très gracieuse majesté.

Alice ne peut pas se retrouver « au pays de si je savais » comme l’avait dit prosaïquement un failli déchu de ses droits civiques pour une durée de 10 ans, mais qui devint « Secrétaire permanent du Conseil national de Sécurité » avant le terme de cette grave déchéance, et qui est aujourd’hui responsable de la gestion du territoire d’un pays. Un pays qui réclame que les fonds de sa société des services postaux publics ne soit plus la tanière d’apprentis bandits. Un de ces apprentis-bandits qui fausse les données d’une guerre se déroulant derrière les bananiers de son propre village, afin de tirer longtemps et grassement profit du sang de ses propres cousins.

Alice dira qu’elle est au pays du « n’importe quoi » érigé en merveille. C’est aussi le pays où le plus con des idiots est la merveille du pays et l’une des vingt merveilles du monde. Le pays où le retour d’un président de la République après un « bref séjour privé en Europe » est une merveille divine. Alice est dans un pays où le taux de chômage des jeunes diplômés des facultés et des grandes écoles est une merveille que l’on entretien et garde avec un sérieux digne des grandes académies scientifiques. C’est dans ce pays de merveilles que l’on trouve les motos taximen qui ne respectent pas les feux de signalisation et les passages cloutés, alors qu’ils avaient été cités en modèles par le président de la République dans une adresse à la Jeunesse du pays.

Le pays des merveilles, celui où l’on peut parcourir la ville avec des capsules gagnantes de bières au volant d’un taxi sans carte grise ni vignette. C’est le pays d’Alice. C’est aussi le pays où on devra désormais accepter de voir deux barbus se rouler des pelles en se jurant de s’aimer pour le meilleur et pour le pire. C’est surtout le pays ou une fille de chef d’état confesse les merveilles de ces pratiques que son père à appeler cette « chose là ». C’est enfin le pays ou une avocate de « renommée internationale » dit-on. Pourtant, on n’a pas le souvenir de l’avoir vu plaider un grand dossier en dehors des causes LGBT.

Des maîtres se sont révélés maîtres du barreau sans pour autant se faire un petit nom par les trous des c... Maîtres Tchoungang Affaire Affaire ( Amougou Belinga), maître Vergès Affaire ( Klaus Barbie) maître Spiner Affaire ( Jean-Bedel Bokassa), maître François Mitterrand Affaire ( monseigneur Ndogmo), maître Dupont-MorettyAffaire ( Kamto et d’autres grandes affaires), maître Assira Engoute Affaire (de multiples grandes causes), maître Désiré Yombo Abouem ( Dgre dans l’affaire Martinez Zogo) et d’autres maîtres au Cameroun et à l’international ont fait des effets de manches dans les cours et tribunaux et s’en sont sorti avec des robes noires toutes blanches de charisme et de professionnalisme.

Avocat « leau leau »

J’ai été outré d’entendre un professeur Agrégé de droit pénal dire qu’il défendra Alice Nkom en soutenant que le « bris de scellées » de Maître Alice Nkom constitue un acte de « légitime défense ». Alice est vraiment au pays des merveilles ou les intellectuels peuvent tordre le cou à la légalité au nom de l’appartenance à un groupe illégal et aux pratiques illégales.



Quelle serait la magnitude d’une arrestation d’une délinquante notoire et pire encore en robe noire? Certains veulent nous faire croire que ce serait l’apocalypse pour le Cameroun. Lequel ? Dans un pays où Marafa Amidou Yaya, Jean Marie Atangana Mebara, Titus Edzoa, Edgar Alain Mebe Ngo’o et bien d’autres monstres de la République ont été ou sont en prison.



Le préfet Mvogo, un pur produit de l’ENAM sait mieux que Paul Atanga Nji, qui n’a jamais été à l’Ecole nationale d’administration et de magistrature (ce n’est pas grave parfois) que quand l’indiscipline a toutes les audaces, l’Etat doit s’armer de tout le courage pour rétablir l’ordre et la légalité ; y compris faire subir la rigueur de la loi. Ceci répond au cas de Maître Alice Nkom. Pour que cela serve de leçon à tous les citoyens, quelques que seraient leurs grades et hauteurs dans la République. L’Etat ne saurait demeurer plus longtemps dans la « rue publique », il doit être couvert et protégé par la loi qui est au-dessus de tout et tous.

Bien heureux pour maître Alice Nkom le célèbre juge Sanda Oumarou et le très rigoureux juge Oyono soient occupés à plusieurs dossiers en ce moment. Ce ne serait pas des merveilles pour elle au pays d’Alice.