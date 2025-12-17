Elections 2026: DREAMERS appelle les Camerounais à passer de la protestation à l’action politique :: CAMEROON

À l’orée du double scrutin législatif et municipal de 2026, le parti DREAMERS hausse le ton et lance un appel direct aux Camerounaises et aux Camerounais.

Pour cette formation politique, l’heure n’est plus aux lamentations ni à l’attentisme : « le pouvoir ne se réclame pas, il se prend par l’engagement », martèle-t-elle, invitant les citoyens à investir pleinement l’arène politique.

Dans son message, DREAMERS insiste sur un constat qu’il juge implacable : les décisions qui influencent la vie quotidienne des populations se prennent au niveau local, dans les communes, les conseils municipaux et à l’Assemblée nationale. Refuser de s’y engager, c’est, selon le parti, accepter que d’autres décident à la place du plus grand nombre et laisser l’avenir du pays se jouer sans la participation active des citoyens.

L’appel se veut inclusif et transversal. Il s’adresse aux jeunes, aux femmes, aux travailleurs, aux intellectuels, aux entrepreneurs, mais aussi aux militants déçus et à ceux qui se sont longtemps sentis exclus du jeu politique. Aucune appartenance politique préalable n’est exigée. « Seul compte le courage de s’engager », souligne DREAMERS, qui affirme ouvrir ses listes électorales à tous ceux désireux de transformer la colère et la frustration en actions concrètes.

Pour le parti, briguer un mandat électif ne relève pas de la quête d’un statut, mais d’un combat pour la justice sociale, la proximité avec les populations et une gestion responsable des ressources publiques. « La politique n’est pas une carrière, c’est un service rendu au peuple », rappelle la formation, qui revendique une rupture avec les pratiques traditionnelles.

Le double scrutin est annoncé pour mai 2026, avec la convocation du corps électoral prévue au début du mois de février. Les Camerounaises et Camerounais remplissant les conditions légales sont invités à déposer leurs dossiers de candidature au Bureau national des élections de DREAMERS à Douala, au plus tard le 25 janvier 2026. Dans une démarche présentée comme innovante, le parti s’engage par ailleurs à prendre en charge les cautions de toutes ses listes retenues aux élections municipales, afin que l’argent ne constitue plus un obstacle à l’engagement citoyen.

À travers cet appel, DREAMERS entend faire de 2026 un tournant décisif. « Ce ne doit pas être une élection de plus, mais un point de bascule », affirme le parti, qui exhorte les citoyens à s’organiser, à s’engager et à reprendre leur place au cœur des décisions. Un message sans équivoque : le changement, selon DREAMERS, ne s’attend pas, il se conquiert.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp