Cabral Libii et le PCRN entre opposition et collaboration gouvernementale
CAMEROUN :: POLITIQUE

Cabral Libii et le PCRN entre opposition et collaboration gouvernementale

Le paysage politique national traverse une zone de fortes turbulences depuis la clôture de l’élection présidentielle 2025 tenue en octobre dernier. Au cœur des débats, la figure de Cabral Libii cristallise les critiques d'une partie de l'opinion qui l'accuse d'avoir basculé dans le camp des collaborateurs du régime. Cette suspicion est alimentée par une série de décisions hautement symboliques prises par le leader du PCRN au lendemain du scrutin. En étant le tout premier des onze candidats à adresser ses félicitations au président élu malgré les contestations populaires, le député a rompu avec la tradition de protestation systématique qui caractérise habituellement l'opposition camerounaise en période post-électorale.

Cette démarche diplomatique, perçue par certains comme un acte de maturité et par d'autres comme une reddition, s'accompagne d'un silence pesant sur la question des procès-verbaux de vote. Contrairement aux attentes de ses militants, la formation politique a choisi de ne pas publier l'intégralité de ses données chiffrées pour ne pas embarrasser le candidat du parti au pouvoir. Pour ses détracteurs, cette rétention d'informations constitue la preuve d'un pacte tacite visant à légitimer le résultat officiel. Dans les cercles militants les plus radicaux, le terme de "proposant" circule désormais avec insistance pour désigner ce candidat qui, sous couvert de modération, semble faciliter le maintien du statu quo politique.

L'annonce d'une possible participation à un futur remaniement ministériel vient aujourd'hui donner une nouvelle résonance à ces critiques. En déclarant par la voix de ses cadres que le parti est prêt à intégrer l'exécutif sous certaines conditions, le mouvement semble préparer le terrain pour un glissement vers la gestion des affaires publiques. Ce rapprochement avec l'appareil d'État est vu par beaucoup comme le prix à payer pour avoir délaissé la contestation de la fraude électorale au profit d'une intégration progressive dans les arcanes du pouvoir. La ligne de démarcation entre l'adversaire politique et l'allié de circonstance devient ainsi de plus en plus poreuse, plongeant les électeurs du changement dans un doute profond.

Pourtant, cette stratégie de présence au sein des institutions est défendue par les partisans du parti comme une nécessité pragmatique pour influencer les décisions de l'intérieur. Ils soutiennent que la politique de la chaise vide a montré ses limites et qu'une véritable alternance politique au Cameroun ne pourra se construire que par une occupation méthodique de tous les espaces de décision. Le défi pour Cabral Libii sera désormais de prouver que cette collaboration ne signifie pas une absorption par le système dominant, mais bien une nouvelle forme de lutte pour les réformes démocratiques tant attendues par la population.

