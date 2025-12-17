CAMEROUN :: Bibou Nissack (MRC) Contre le PCRN : La Crise de Réputation Déchire l'Opposition :: CAMEROON

L'opposition camerounaise traverse une période d'intenses frictions, révélant la fragilité de l'opposition face aux enjeux post-électoraux. Dans un communiqué officiel daté du 16 décembre 2025, Madame Bibou Nissack, figure du MRC (Mouvement pour la Renaissance du Cameroun) dont l'époux est actuellement incarcéré, a pris la parole pour dénoncer des allégations calomnieuses visant son mari. Ces accusations portent notamment sur la décharge de procès-verbaux électoraux du PCRN (Parti Camerounais pour la Réconciliation Nationale) lors du scrutin présidentiel de 2018.

Monsieur Bibou Nissack, membre du MRC et incarcéré en lien avec des événements politiques datant de cette période, s'inscrit en faux contre ces propos, qu'il juge d'un « caractère grossier et bassement mensonger ». Cette guerre de l'information, menée par des profils se revendiquant du même bord politique que le PCRN, illustre une profonde instabilité de l'opposition. Mme Bibou Nissack rappelle d'ailleurs que ces mêmes individus ont déjà mené une campagne de cybercriminalité et de calomnies la visant elle-même. La gravité de la situation l'a conduite à se déplacer personnellement au siège du PCRN à Yaoundé Nkolndongo pour déposer une plainte auprès du « Comité d’éthique et de surveillance du PCRN » en concomitance avec une action judiciaire.

Face à cette crise de réputation ciblée, l'épouse de l'opposant incarcéré a formulé un vœu public à l'honorable Cabral Libii. Elle prie le président du PCRN de faire cesser sans délai les calomnies émanant du parti dont il assure la présidence, rappelant les liens fraternels qui lient son époux et lui. Cette demande est d'autant plus poignante qu'elle émane de la femme d'un opposant qui paie déjà un lourd tribut pour la défense de la démocratie. Les attaques malveillantes qui durent depuis des mois sont perçues comme un sabotage interne qui met en péril l'unité nécessaire pour toute opposition crédible au Cameroun.

