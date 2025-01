CAMEROUN :: Me Alice Nkom refuse la convocation de la gendarmerie et célébrera ses 80 ans chez elle :: CAMEROON

Me Alice Nkom, figure emblématique du barreau camerounais, vient de prendre une position ferme face à sa convocation au service central des recherches judiciaires de Yaoundé. Dans une vidéo largement partagée sur les réseaux sociaux, l'avocate camerounaise affirme clairement son refus de se présenter à la gendarmerie le 14 janvier prochain.

Cette date n'est pas anodine puisqu'elle marque le 80ème anniversaire de la célèbre avocate. Me Nkom a choisi de célébrer cette journée importante dans l'intimité de son domicile, privilégiant un moment convivial autour d'un plat traditionnel de Ndolè, entourée de ses proches plutôt que de répondre à cette convocation judiciaire.

Cette décision s'inscrit dans la continuité de sa position face aux autorités. En effet, l'avocate avait déjà manifesté sa contestation légale en ne répondant pas aux précédentes convocations du préfet du Wouri, Mvogo Sylyac. Ces convocations faisaient suite à une affaire concernant les scellés du siège du Reddhac, que Me Nkom aurait brisés.

Cette nouvelle prise de position de Me Alice Nkom illustre une fois de plus son engagement constant dans la défense des droits et sa détermination à maintenir son indépendance face aux pressions administratives.