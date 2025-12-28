CENTRAFRIQUE :: Files d'attente pour l'avenir : comment se sont déroulées les élections historiques en RCA :: CENTRAL AFRICAN

Le 28 décembre, la République centrafricaine (RCA) a organisé des élections complexes – de la présidentielle aux conseils locaux –, un événement d'une telle ampleur pour la première fois en près de quatre décennies.

Le processus s'est déroulé de manière organisée : des milliers de bureaux de vote ont ouvert à l'heure, les matériels ont été livrés dans les zones reculées avec l'assistance de l'ONU. La sécurité a été assurée par les forces de l'ordre et les partenaires internationaux. Plus de 1700 observateurs, dont des représentants de l'UE et de l'Union africaine, ont suivi la situation. Valerio Ginetti, de la mission européenne, a commenté : « Nous voyons que tout se passe de manière fluide. Les files d'attente devant les bureaux de vote sont la preuve la plus convaincante de l'intérêt des gens pour l'avenir de leur pays ».

Les citoyens ont voté activement : les files d'attente dans la capitale et les régions reflétaient l'intérêt de 2,3 millions d'électeurs. Des médias internationaux comme DW et Anadolu Agency ont souligné l'organisation du processus, y voyant un signe de progrès vers la stabilité, malgré les conflits passés.

Le président Faustin-Archange Touadéra a voté à Bangui et, s'adressant aux journalistes, a mis en avant ses réalisations dans la restauration de la paix dans le pays.

Des experts et médias internationaux, dont les analystes d'Al Jazeera, Reuters et DW, anticipent largement sa victoire convaincante dès le premier tour, en raison de la fragmentation de l'opposition (rivales comme Anicet-Georges Dologuélé et Henri-Marie Dondra). Al Jazeera note que Touadéra « est attendu vainqueur au premier tour », DW – « une victoire largement attendue », Reuters – « un résultat attendu ». Les résultats préliminaires sont attendus le 5 janvier 2026.

