Emmanuel Bonde, membre du Conseil Constitutionnel du Cameroun, décède à 78 ans

Le Conseil Constitutionnel du Cameroun est en deuil. Emmanuel Bonde, éminent membre de cette institution, a tiré sa révérence à l'âge de 78 ans, des suites d'une maladie. Né le 14 janvier 1947, Emmanuel Bonde a marqué de son empreinte l'histoire politique et administrative du Cameroun. Son décès laisse un grand vide dans le paysage institutionnel camerounais.

Un parcours professionnel exemplaire

Emmanuel Bonde a débuté sa carrière en 1966 en tant que professeur d'appoint au collège privé catholique Bary de Batouri. Il y est resté jusqu'en 1971, année où il a été admis à l'École normale supérieure de Yaoundé. Après sa formation en 1975, il a été affecté au lycée de Maroua (Domayo) pour une année. En 1976, il a été nommé attaché au cabinet du président du Conseil économique et social, un poste qu'il a occupé jusqu'en 1978.

En 1982, Emmanuel Bonde a été nommé Chargé de Mission au secrétariat général de la présidence de la République, où il a servi jusqu'en 1989. Cette année-là, il a été nommé Secrétaire général du ministère de la Santé publique, puis du ministère de la Recherche scientifique et technique de 1992 à 1997.

Une carrière politique et administrative riche

Emmanuel Bonde a également occupé des postes de haute responsabilité, notamment en tant que président du conseil d'administration de l'ex-Office national des sports et de l'ex-Camship. En 1997, il a été nommé secrétaire d'État auprès du ministre des Travaux publics, chargé des routes.

Par la suite, il a été nommé par décret présidentiel à plusieurs postes ministériels. Il a été Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative de septembre 2006 à décembre 2011, puis Ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique de décembre 2011 à octobre 2015.

Un engagement politique fort

Membre du Comité Central puis du Bureau Politique du RDPC (Rassemblement démocratique du peuple camerounais), Emmanuel Bonde a été nommé en février 2018 membre du Conseil Constitutionnel pour un mandat de six ans, renouvelé en 2024. Son engagement politique et son dévouement à la nation camerounaise ont été salués par de nombreux observateurs et acteurs politiques.

Un héritage durable

Le décès d'Emmanuel Bonde est une grande perte pour le Cameroun. Son parcours professionnel et politique exemplaire, marqué par une intégrité et un dévouement sans faille, restera gravé dans les mémoires. Le Conseil Constitutionnel du Cameroun perd un de ses membres les plus éminents, et le pays, un de ses fils les plus dévoués.

Emmanuel Bonde laisse derrière lui un héritage riche et diversifié, tant sur le plan professionnel que politique. Son engagement envers le Cameroun et ses institutions restera un modèle pour les générations futures. Que son âme repose en paix.