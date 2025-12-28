-
28 Dec 2025
L’Américain Elon Musk a obtenu l’accord du gouvernement pour se déployer au Cameroun :: CAMEROON
Cette nouvelle, qui semble anodine, marque un grand pas vers la révolution numérique tant voulue par le président de la République.
Vol des données, connexion au ralenti, pannes techniques à n’en plus finir : Internet est devenu un supplice pour les entreprises et un luxe pour le grand public, malgré les milliards annoncés en investissements que personne ne voit jamais et que déclarent les opérateurs de téléphonie mobile.
Chaque année, ils disent avoir investi des centaines de milliards pour améliorer le réseau, mais les consommateurs font face aux mêmes difficultés. Peut-être une ruse pour justifier les transferts et rapatriements de fonds et bénéficier des abattements fiscaux.
Dans un rapport de la CONAC rendu public en 2017, MTN et Orange avaient bénéficié de ce qu’ils ont appelé un « cadeau fiscal » de près de 52 milliards de FCFA, correspondant aux taxes qu’ils auraient dû payer. Du jamais vu dans aucun pays au monde face à des multinationales qui se font plein d’argent sur le dos des populations.
Malgré tout cela, le Cameroun, qui possède l’un des réseaux de fibre optique les plus importants d’Afrique, broie le noir en matière de qualité de service Internet.
Starlink arrive
Starlink est là, cet opérateur qui a bouleversé l’environnement numérique au Kenya et au Rwanda.
Malheureusement, le Cameroun compte certains responsables qui n’ont rien à cirer de l’intérêt national et ne privilégient que les leurs à travers des partenaires. Sinon, comment expliquer le retard de Camtel, entreprise publique nationale, face aux opérateurs MTN et Orange ?
Redoutant la concurrence, les autorités en charge ont autorisé l’entreprise d’Elon Musk à proposer ses services uniquement aux professionnels, tout en temporisant pour le grand public. Pour justifier cette restriction, elles évoquent l’aspect sécuritaire.
Mieux encore, lors de la présidentielle de 2025, le président de la République, Paul Biya, a promis de transformer chaque région en hub numérique et de créer une unité nationale de cybersécurité.
Faire du numérique un moteur de solutions locales, car le président reconnaît la nécessité d’une véritable révolution numérique pour stimuler la compétitivité et améliorer la qualité de vie des citoyens.
« Je faciliterai davantage et mieux encore la création de solutions numériques locales répondant aux besoins des populations et des territoires », déclare-t-il.
Paul Biya a également promis de transformer les régions en hubs numériques :
« Je veillerai à associer innovation numérique et décentralisation, afin de transformer chacune de nos régions en hub et incubateur pour nos TPE/PME », disait le président Paul Biya.
